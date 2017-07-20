«Спартак» не может согласовать условия нового контракта с капитаном команды Денисом Глушаковым. Переговоры руководства клуба с футболистом зашли в тупик, пишет «Советский спорт».

Нынешний договор «Спартака» с полузащитником действует до 30 июня 2019 года.

Денис Глушаков выступает за московский клуб с лета 2013 года и является одним из лидеров команды. В чемпионском сезоне-2016/17 полузащитник провел 25 матчей, записав на свой счет восемь мячей и две результативных передачи.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram