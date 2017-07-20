ФК «Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 250 тыс. рублей за расистские выкрики болельщиков. Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Инцидент произошел во время матча между командами, который завершился со счетом 2:2. Болельщики «Динамо» вывесили во время игры несогласованный баннер, а также нападали на болельщиков «Спартака» и срывали с них атрибутику, сообщает телеканал «Звезда». Таким образом, «Динамо» оштрафовано на 10 тыс. рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики, на 40 тыс. рублей — за использование пиротехники, а также 250 тыс. рублей — за оскорбление игроков по расовому принципу. В свою очередь, «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за проявление фанатами расизма в матче за Суперкубок со столичным «Локомотивом», когда фанаты команды скандировали в адрес вратаря соперников Гилерме расистские высказывания.

По словам Григорьянца, в случае повторения случившегося обеим командам грозят более жесткие санкции. В частности, возможно закрытие секторов или матч без зрителей.