На заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ (ГП РФ), прошедшей 27 июля под председательством генпрокурора Юрия Чайки, эксперты обсудили итоги работы первого полугодия 2017 года. По данным ГП РФ, за этот период было выявлено почти 3 млн нарушений в отраслях ЖКХ, экологии, образования и других социальных сферах. Также с начала года в России предотвратили 12 террористических актов. В целом выявление преступлений террористической направленности возросло на 60%. Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что особое внимание в первом полугодии было уделено нарушениям в сферах экологии, ЖКХ, а также защите прав многодетных семей и детей-сирот. Успехи достигнуты и в борьбе с терроризмом.

– Всего за первое полугодие 2017-го было выявлено 2,7 млн нарушений закона. Возбуждено 12,3 тыс. уголовных дел, – сообщил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

Он отметил, что органы прокуратуры выявили нарушения в соблюдении прав и свобод граждан. Например, в организации учебного процесса, было зафиксировано неправомерное отчисление студентов и направление их на практику. По словам Александра Буксмана, когда какая-то проблема оглашается на высоком уровне, сразу находятся способы ее решения. В качестве примера он привел полигон Кучино, где все разрешилось после того, как о сложившейся ситуации рассказали президенту во время недавней "прямой линии".

– Подобных вопросов еще много. Негативное воздействие на окружающую среду оказывает и недостаточная проработка территориальных схем, и несоблюдение экологического законодательства, – сказал Александр Буксман.

В общей сложности, по данным ГП РФ, за первое полугодие было выявлено 173,7 тыс. нарушений в экологической сфере.

Особое внимание органы прокуратуры уделили проверке и блокировке вредоносных сайтов, призывающих и подталкивающих несовершеннолетних к самоубийствам. Также первый заместитель генерального прокурора рассказал, что на 60% возросло выявление преступлений террористической направленности – финансирование терроризма, вовлечение в незаконную деятельность.

– За первое полугодие на стадии подготовки предотвратили 12 террористических актов, – сообщил Александр Буксман.

Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в беседе с «Известиями» заявил, что для России 12 предотвращенных терактов – хороший результат.

– Я считаю нашу страну лидером в борьбе с террором. Но, конечно, хотелось бы свести его до минимума. Теракт в Санкт-Петербурге – трагедия для страны и родных погибших. Спецслужбы России работают успешно, но если произошла трагедия – это наш прокол. Хотелось бы, чтобы мы сделали выводы из того, что не смогли ни проникнуть в сообщество преступников, ни получить четкую агентурную информацию о готовящемся теракте, – отметил Сергей Гончаров.

По данным Александра Буксмана, сегодня Генеральная прокуратура подключена к базам основных ведомств, а в скором времени к ним будут прикреплены и региональные прокуратуры. Планируется переход на электронный документооборот. Всего с начала 2017 года в органы прокуратуры поступило 2,4 млн обращений.