Страны-участницы Содружества Независимых государств (СНГ) начнут обмениваться списками граждан, причастных к терроризму. Об этом сообщил заведующий организационно-правовым отделом финансовой разведки при правительстве Киргизии Чынгыз Кененбаев.

Также планируется создание единой базы лиц, подозреваемых в террористической деятельности и причастных к ней.

В Минске 25–26 июля проходит заседание экспертной группы по согласованию нового договора стран СНГ по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированию терроризма и противодействию распространения оружия массового уничтожения.

«Серьезные шаги сделаны в рамках международного сотрудничества по борьбе с терроризмом. Мы предусмотрели, что государства могут признавать списки террористов, чтобы на пространстве СНГ мы могли объединить усилия в целях борьбы с этим видом преступлений, то есть будут объединенные списки», — рассказал Кененбаев.

Он отметил, что признание таких списков будет осуществляться путем заключения соответствующих соглашений между странами содружества, и привел в пример Киргизию и Россию, которые уже обмениваются такой информацией.

«Если экспертное заседание одобрит проект договора, то планируется в ноябре его подписание в рамках Совета глав правительств», — добавил Кененбаев.