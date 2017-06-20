Москва сформирует единый список террористических организаций и представит его для дальнейшей работы в недавно созданное Контртеррористическое управление ООН. А возглавит новую структуру российский дипломат, сообщили «Известиям» высокопоставленные источники в МИД России. По их словам, Москва готова играть самую активную роль в деятельности управления. При этом все решения о применении силы останутся за Совбезом ООН. Как отмечают эксперты, пока открытым остается вопрос о принципах пополнения перечня террористических группировок — как известно, среди стран — членов ООН нет полного согласия по этому вопросу, как и по определению самого понятия «терроризм».

В Москве одобряют создание нового управления в ООН, призванного бороться с терроризмом. Более того, Россия готова включиться в его работу самым активным образом, рассказали «Известиям» собеседники в МИД РФ. По их словам, структуру возглавит российский дипломат, он получит пост заместителя генсека ООН.

— Москва составила список лиц, которые принимали участие в террористической деятельности. Сейчас идёт согласование документа, а затем, когда новое управление ООН оформится, списки будут скоординированы. Новое управление возглавит наш человек, - отметил источник "Известий", однако не сказал, кто именно встанет во главе новой структуры.

Другой собеседник "Известий", близкий к руководству ООН, пояснил порядок формирования новой структуры.

— В основном персонал нового ведомства будет комплектоваться из состава сотрудников Секретариата. Однако приветствуется, чтобы все страны — члены организации предлагали своих кандидатов для работы в новом ведомстве. Силовой компонент является прерогативой стран — членов СБ, управление им не будет заниматься, — уточнил источник.

16 июня все 193 страны, входящие в Организацию Объединенных Наций, поддержали создание новой структуры. Генеральный секретарь Антонио Гуттереш приветствовал решение и добавил, что любая страна, «поддерживающая терроризм, рано или поздно заплатит высокую цену». Главой Контртеррористического управления станет новый замгенсека ООН, который еще не назначен. Именно он будет осуществлять стратегическое управление и координировать работу.

Главная задача ведомства будет заключаться в международной унификации понятия «терроризм» и создании единого списка террористических организаций и отдельных террористов, сообщил «Известиям» один из источников, близких к руководству ООН.

— Вопрос единой интерпретации термина «терроризм» — самый сложный. Все это прекрасно понимают, именно из-за этого создание ведомства долгое время откладывалось. Существует несколько сотен определений терроризма. Более того, у каждой страны свой список террористических структур , — отметил он.

Он также добавил, что на начальном этапе ведомство будет заниматься координацией борьбы стран — членов ООН против общепризнанных террористических группировок.

При Совете Безопасности ООН работает специальный комитет по контртерроризму, где общепризнанными террористическими организациями считаются ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра», «Боко Харам» и «Аль-Каида» с ее многочисленными «дочерними структурами» (деятельность всех организаций запрещена в России) . Это, пожалуй, единственные крупные структуры, которые признаются террористическими всеми странами мира. Между тем позиции многих государств, включая постоянных членов СБ, по многим другим объединениям не совпадают.

Например, «Братья мусульмане» признаны в России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египте террористами, а в США и странах ЕС — нет. В США и Европе террористической организацией объявлена «Хезболла», однако в Иране и России террористической ее не считают.

Экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе сказал «Известиям», что унификация определения терроризма станет самой сложной и де-факто — практически нерешаемой проблемой для новой структуры . Однако, по мнению дипломата, сам факт создания Контртеррористического управления — большой шаг вперед и может расцениваться как успех, в том числе и российской дипломатии.

— Образование нового ведомства в рамках такой огромной машины, как ООН, — дело долгих месяцев. Я напомню, что в этой системе работает более 10 тыс. человек. Сейчас начнется процесс набора персонала. Разные страны, в особенности постоянные члены СБ, будут предлагать своих кандидатов. Создание этого управления — в том числе и инициатива России. Москва всегда предлагала объединиться в борьбе с терроризмом, — отметил экс-замгенсекретаря ООН.

По его мнению, новая структура будет в большей степени заточена на аналитическую, консультативную и координационную деятельность.