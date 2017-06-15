Генеральная Ассамблея ООН постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом.

Резолюция была принята 15 июня всеобщим одобрением, об этом на заседании объявил председатель Генассамблеи ООН Питер Томсон.

Резолюция «постановляет учредить контртеррористическое управление».

Отмечается, что в новую структуру из департамента по политическим вопросам будут переведены офис по борьбе с терроризмом, целевая группа по борьбе с терроризмом и работающие в них в настоящее время сотрудники. Глава нового департамента получит статус заместителя генсека ООН.