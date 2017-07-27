За первые шесть месяцев 2017 года в России на 60% возросло количество случаев вербовки в ряды террористов и финансирования боевиков. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

«За первое полугодие 2017 года число выявленных случаев содействия террористической деятельности, вербовки в ряды боевиков и финансирования терроризма в России выросло на 60%», –– заявил замгенпрокурора Александр Буксман.

Он отметил, что, по данным ведомства, за полгода удалось предотвратить 12 терактов из зарегистрированных 13.