Потребительское настроение россиян за первое полугодие 2017 года улучшилось, следует из исследования ВЦИОМа, с которым ознакомились «Известия». В июне социологи зафиксировали годовой максимум индекса потребительского доверия (показывает, насколько благоприятным опрошенные считают нынешнее время для совершения крупных покупок). Также выросло и доверие жителей РФ к кредитам и банкам. Однако докризисных показателей средние индексы не достигли и по сравнению с 2014 годом всё еще остаются низкими.

Россияне стали позитивнее оценивать свои потребительские возможности. Всё больше становится тех, кто полагает, что сейчас хорошее время для крупных покупок. Если в январе 2017 года так считали 23% респондентов, то в июне — уже 29%. Подтверждает положительную динамику и снижение числа недовольных. Так, в начале года 63% граждан считали, что для дорогостоящих приобретений время «плохое», а в июле так ответили 57%.

Таким образом, поясняют специалисты ВЦИОМа, индекс потребительского доверия за полгода вырос с 34 до 39 пунктов. Однако докризисного уровня он еще не достиг: максимальное значение индекса — 52 пункта — было зафиксировано в июне 2014 года.

Кроме того, в лучшую сторону изменилось и мнение россиян о кредитах. Если в июне 2016 года 82% опрошенных полагали, что для займов время неподходящее, то в июне 2017-го число скептиков уменьшилось до 74%. При этом 14% респондентов отмечают, что время для оформления кредитов уже наступило. Год назад их оптимизм разделяли всего 8%, и это был абсолютный минимум с 2009 года.

Доверить сбережения банкам готовы 54% опрошенных — год назад так ответили только 33%. Снять накопления со счета — такая стратегия кажется правильной 29% респондентов, тогда как и год, и два года назад реализовать ее были готовы 39%. Обнулив счета, россияне в июне 2015-го были готовы потратить сбережения — тогда 27% считали время подходящим для трат. К сегодняшнему дню их стало немного меньше (24%), при этом с 58 до 68% возросла доля тех, кто считает, что надо затянуть потуже пояса и «сохранить максимально возможную сумму на будущее».

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб, комментируя «Известиям» итоги опроса, отметил рост потребительского и кредитного доверия, а также уверенности в банковской системе.

— Это означает, что, несмотря на усталость от кризиса, люди видят позитивные изменения. Наблюдаемый в последнее время рост розничного товарооборота носит не конъюнктурный, а системный характер, — отметил социолог.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский подчеркнул, что общество, как показывают результаты социологических исследований, ищет свои пути преодоления кризиса и у него есть психологическая потребность в ориентирах и институтах, которым можно и хочется доверять.

— У россиян в нулевые годы выработались определенные модели потребительского поведения, и многим при каждом удобном случае хочется к ним вернуться. Два-три года, вероятно, и составили тот период времени, на протяжении которого люди выжидали, взвешивали «за» и «против». Поэтому даже на фоне проблем, которые испытывают отдельные банки, россияне всё равно ищут, куда вложить свои деньги, кому можно доверять, — сказал «Известиям» эксперт.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов объяснил рост потребительского и кредитного доверия отсутствием негативных информационных поводов. А директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что в этом сыграла роль стабильная обстановка в стране.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 28 по 30 июня 2017 года. Участие в нем приняли 1,8 тыс. человек. Социологи интервьюировали россиян по телефону.