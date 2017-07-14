Роспотребнадзор получил замечания к проекту стратегии госполитики в области защиты прав потребителей до 2030 года. Изменить целевые показатели документа предложил в своем отзыве Минпромторг. В ведомстве полагают, что защищенность потребителей должна выражаться в снижении числа исков от граждан, а не в их увеличении, как считает Роспотребнадзор. В целом с учетом замечаний Минпромторг согласовал подготовленный проект стратегии, а в Минфине его одобрили без корректировок. Для внесения документа в правительство не хватает отзыва Минэкономразвития, которое пока не дало проекту свою оценку.

Минпромторг «рассмотрел проект стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года и согласовал его с учетом замечаний», сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Документ был подготовлен Роспотребнадзором в конце прошлого года.

« Повышение эффективности защиты прав потребителей должно проявляться в снижении количества исков », — высказал замечание Минпромторг.

В редакции стратегии, подготовленной Роспотребнадзором, увеличение числа судебных претензий указано в качестве одного из целевых показателей. В документе указано, что в 2015 году в России на 100 тыс. населения подавалось 2,1 иска в защиту неопределенного круга потребителей. Роспотребнадзор в своем документе запланировал рост этого показателя до 3 в 2030 году. В 2017–2019, 2020–2024 и 2025–2029 годах в качестве цели указано 2,3, 2,6 и 2,8 иска на 100 тыс. населения соответственно.

В числе целевых показателей в изначальной редакции стратегии также указано и увеличение числа судебных претензий в защиту конкретного потребителя — с 1,4 иска на 100 тыс. населения в 2015 году до 4 к 2030-му.

Также Минпромторг в своем отзыве указал, что в главе стратегии об оценке текущего состояния защиты прав потребителей не представлена статистика роста жалоб потребителей в отношении интернет-продавцов (в документе вообще отдельно не оговаривается дистанционная торговля). Кроме того, по мнению министерства, программный документ стоит дополнить и мыслью о том, что «меры по защите прав потребителей должны быть направлены на борьбу только с незаконными действиями участников рынка».

Проект стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года Роспотребнадзор разработал в ноябре 2016 года. Целью документа указано «обеспечение повышения уровня и качества жизни населения РФ, содействие соблюдению права граждан на доступ к безопасным товарам и услугам, а также права на справедливое, равноправное, устойчивое социально-экономическое развитие окружающей среды». В числе задач перечислены предотвращение появления недобросовестных бизнес-практик, развитие рыночной конъюнктуры для расширения выбора и снижения цен, продвижение принципов рациональной модели потребления и др. Конкретные меры для решения этих задач должны быть сформулированы в плане мероприятий по реализации стратегии, который будет подготовлен после ее утверждения. В качестве целевых показателей в стратегии указаны увеличение числа потребительских исков и доли удовлетворенных претензий, принятие региональных программ по защите прав потребителей, а также увеличение числа потребителей, знающих о своих базовых правах и удовлетворенных состоянием уровня их защиты и др.

Согласно поручению правительства России, стратегия должна быть окончательно сформирована к 1 августа 2017 года. В разработке документа также участвуют Минэкономразвития и Минфин. В Минэкономразвития рассказали, что документ получили и вопрос прорабатывается. В Минфине сообщили, что ведомство согласовало проект стратегии, не упомянув о наличии замечаний.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в беседе с «Известиями» не согласился с замечанием Минпромторга относительно снижения числа исков как индикатора защищенности потребителей.

— Невысокое экономическое давление потребителей на компании-нарушители через суды является серьезной проблемой. Сейчас, например, из-за задержки рейсов авиакомпаниями из десятков тысяч пострадавших иск подают несколько человек, — сказал «Известиям» Дмитрий Янин.

Он полагает, что высокое число исков свидетельствует о том, что потребители знают, как отстоять свои права.

По данным ВЦИОМа, большинство россиян (64%) осведомлены о том, что их потребительские права защищены законом, но его содержание представляют себе только в общих чертах. Только каждый десятый (11%) заявил, что хорошо знает, в чем заключаются его права как потребителя, тогда как пятая часть опрошенных (20%) призналась, что им об этом ничего не известно.