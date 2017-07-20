Министерство здравоохранения РФ сообщило о том, что уровень потребления алкоголя и смертность от отравлений в стране продолжает снижаться.

По данным ведомства, в период с 2012 по 2016 год смертность от отравления алкоголем упала почти вдвое — до 5,6 на 100 тыс. человек. Снизилось и количество употребляемого алкоголя: в 2012 году этот показатель был равен 12,4 литра на душу населения в год, тогда как в 2016 году составил 10,3 литра.

Напомним, 17 июля Минздрав опубликовал проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, в котором предложил запретить продажу алкоголя по выходным.