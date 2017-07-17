Запрет на продажу алкоголя в выходные не поможет в борьбе с пьянством, а лишь спровоцирует рост самогоноварения в стране, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

По его словам, в Минпромторге удивлены появлению такой инициативы. Евтухов заявил, что министерство не получало для рассмотрения какие-либо законодательные проекты на этот счет, сообщает «Газета.ру».

«Минпромторг России считает, что подобные инициативы, если они будут воплощены в жизнь, приведут к тому, что наши граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать в нелегальных точках нелегальный алкоголь или суррогаты. Увеличится самогоноварение», — сказал Евтухов.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что Минздрав РФ обсуждает вопрос о введении в рамках Стратегии формирования здорового образа жизни населения запрета на реализацию алкогольной продукции в выходные дни.