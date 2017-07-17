На продажу алкоголя в выходные было бы разумно наложить запрет, считают в Минздраве.

Такое предложение ведомства содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения.

Шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, по мнению специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, недостаточно.

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — сказали в пресс-службе центра.

В структуре Минздрава добавили, что план реализации Стратегии находится в разработке.

И после его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Минздраве обсуждают запрет продажи спиртного в выходные