Минздрав выступает за запрет продажи алкоголя в выходные
На продажу алкоголя в выходные было бы разумно наложить запрет, считают в Минздраве.
Такое предложение ведомства содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения.
Шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, по мнению специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, недостаточно.
«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — сказали в пресс-службе центра.
В структуре Минздрава добавили, что план реализации Стратегии находится в разработке.
И после его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.
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