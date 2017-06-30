Проводились ли раньше подобные исследования и что вы можете сказать о динамике изменения показателей?

Это исследование — второе, первое мы проводили год назад. Интересно, что многие цифры совпадают. Это говорит, с одной стороны, о корректности измерений, а с другой, что результаты нынешнего исследования — не сиюминутные показатели, а уже устоявшиеся тренды. То есть в обществе сформировались определенные нормы потребительского поведения.

Современный российский покупатель — какой он?

Этот человек выбирает сетевой магазин, при этом он смотрит на сеть не просто как на посредника: современный ритейл формирует индивидуальный тип потребления, индивидуальный вкус, позволяет человеку выразить себя таким образом — через потребление. И где бы ни находился сетевой магазин, в нем покупатель встречает уже известный ему определенный стандарт. Я согласен с тем, что одна из причин выбора магазина — его доступность. Сегмент магазинов «у дома» все равно остается, такие магазины никуда не исчезли, но они проигрывают с точки зрения ориентации на потребителя. По уровню цен и качества товаров люди предпочитают сети. Среди небогатых потребителей есть даже такой «спорт» — найти, где промоакция, где скидка на определенный товар, покупатели «охотятся» за этим. Хотя, если сравнивать долю сетей у нас и за рубежом, Россия здесь отстает: 50% у нас и до 90% в некоторых европейских странах.

Важная часть исследования посвящена отношению населения к административным ограничениям, связанным с ценой на базовые продукты. Можно ли ожидать, что в периоды экономичес­ких кризисов или стагнаций появится высокая доля сторонников таких ограничений?

Мы хотели оценить вероятность этой ситуации, тем более что в прош­лом году в рамках пакета, который предлагала депутат Яровая, эти варианты обсуждались и частично были внедрены в той или иной форме. Однако исследование показало, что в стране сформировался определенный тип потребителя-консьюмериста, который с недоверием относится к вмешательству в такую личную сферу, как потребление. Доля сторонников жесткого регулирования оказалась невелика: 14% респондентов — ядро, которое стремится зафиксировать цены на базовые продукты в интересах малоимущих. Не такое уж и большое для страны, известной своими «левыми» симпатиями. 32% — это взвешенная часть населения, которая допускает сочетание различных мер для регулирования цен. А вот 50% населения не поддерживают никаких форм административного вмешательства в ценообразование. Это очень интересно, так как показывает, что большая доля населения страны полностью перешла в рыночную парадигму.

А с чем, по вашему мнению, связано столь различное отношение людей к данному вопросу?

По этому, как и по многим другим социальным вопросам, население у нас не консолидировано — это особенность переходных периодов. Переходных — в смысле долгосрочных исторических циклов, когда одна часть людей смотрит на одни ценнос­ти, другая — на другие. Достаточно посмотреть на возраст опрошенных групп: сторонники ограничения цен — это в основном поколение среднего возраста, пережившее шок 90-х, но их заметно меньше среди молодежи и, как ни странно, людей старшего поколения. По всей видимости, сработала память о Советском Союзе, где были фиксированные цены, но при этом ограниченная линейка продуктов и дефицит.

Согласно результатам исследования, большинство населения главной задачей государства в сфере регулирования продовольственного рынка видит поддержку отечественного производителя. Значит ли это, что продукты российского производства нравятся потребителям?

Нет, опрос фокус-групп показал, что далеко не все отечественные продукты соответствуют потребностям людей. Люди с опасением относятся, например, к пальмовому маслу в сос­таве продуктов, к красителям и так далее. Скрытый вред от некачественных продуктов беспокоит потребителей больше, чем вопросы экономии. Но, может быть, это и есть повод для того, что государство должно поддерживать российского производителя? Поддерживать, чтобы качество продуктов улучшалось. Ведь второй по популярности ответ как раз о качестве: люди видят задачу государства в контроле качества продовольствия.