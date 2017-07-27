Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по приросту потребительских банковских кредитов в денежном выражении во II квартале. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении «Известий». Объемы кредитования в Северной столице выросли почти в 1,5 раза, составив 64,7 млрд рублей. Москва по темпам роста кредитования оказалась лишь на шестом месте в стране (+32% — до 165,9 млрд), что объясняется насыщенностью рынка. Среди других регионов, которые обогнали российскую столицу, — Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и ХМАО. В целом объем кредитования в денежном выражении вырос на 27%, а по числу выданных ссуд сократился на 2%. Это свидетельствует о том, что банки наращивают кредитование текущих клиентов, которым предлагают новые ссуды, уверены эксперты.

Наибольший прирост наблюдается в сегменте кредитных карт, где средний чек вырос в 1,5 раза, превысив 57 тыс. рублей. При этом количество «карточных» ссуд, по данным ОКБ, сократилось на 5%. Самые большие по объему ипотечные кредиты, где средний чек составил почти 1,8 млн рублей, выросли на 28% в целом по России. При этом в Санкт-Петербурге и области по этим позициям рост составил 61%.

В столичном регионе рост объемов кредитования гораздо скромнее — 32%. Более активно брали банковские ссуды в Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе. При этом в денежном выражении общий объем выданных кредитов в Москве и области оказался самым значительным — почти 166 млрд рублей.

Директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов объясняет отставание Москвы по темпам прироста кредитования насыщенностью рынка.

— Более скромные темпы в Москве связаны с тем, что рынок в столице и так насыщен кредитами и спрос населения на заемные средства уже более-менее удовлетворен. По нашим данным, на столичный регион приходится около 16% всего объема выданных во II квартале кредитов, — сказал он «Известиям».

По словам Александра Ахломова, количество запросов от банков на проверку кредитных историй клиентов в первом полугодии 2017 года выросло по сравнению с первым полугодием 2016-го на 20%.

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов объяснил значительный прирост кредитования в Санкт-Петербурге и области подъемом в отрасли автомобильного машиностроения, которая играет важную роль в региональной экономике.

— В автопроме наблюдается подъем — производство выросло в первом полугодии на 8–10%, однако это эффект низких показателей предыдущих лет. Докризисный уровень пока не восстановлен. Соответственно, зарплаты тоже растут, причем темпы роста превышают инфляцию на 5–6%, — отметил он.

В Ленинградской области работает целый ряд предприятий по промышленной сборке автомобилей иностранных моделей. В частности, в городе Всеволожске функционирует завод Ford, в Сестрорецке — Hyundai (Kia), в Шушарах — заводы Toyota, Scania и MAN, а также предприятие General Motors, на котором производят Chevrolet и Opel. Совокупная мощность действующих автосборочных производств Санкт-Петербурга и области составляет более 400 тыс. автомобилей в год. Доля региона в структуре общероссийского производства легковых автомобилей варьируется от 22 до 24%.

Высокие темпы роста выдачи кредитов объясняются даже не столько потребительской активностью россиян, сколько их стремлением рефинансировать полученные в прежние годы ссуды, которые нередко оформлялись под высокие ставки, отметил в беседе с «Известиями» директор Центра социологических исследований РАНХиГС Виктор Вахштайн.

— Выросла численность тех, кто не может погасить кредиты, а также тех, кто берет займы для того, чтобы погасить текущую задолженность, — пояснил он зафиксированную ОКБ динамику.

По словам Виктора Вахштайна, на кредитную активность населения в различных субъектах также оказывает влияние и региональная специфика. Например, на Северном Кавказе принято сначала получать финансовую помощь у родственников и друзей, и только в случае невозможности это сделать люди обращаются в банк.

По данным ОКБ, на конец первого полугодия нынешнего года средний долг на одного заемщика составляет 215 тыс. рублей, в то время как годом ранее он составлял 209 тыс. рублей. В то же время сегодня россияне закредитованы не так, как в 2014–2015 годах, когда этот показатель превышал 225 тыс. рублей.