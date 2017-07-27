В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА в Афинах обыграл АЕК (2:0). Армейцы оба раза отличились после розыгрыша угловых. В первом тайме ворота греков распечатал Алан Дзагоев, а после перерыва итоговый счет встречи установил Понтус Вернблум. При этом армейцы имели еще несколько отличных возможностей увеличить свое преимущество и решить исход двухматчевого противостояния в первой игре. Однако и нынешний результат в два мяча практически гарантирует армейцам выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Об этом «Известиям» рассказал заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

— ЦСКА был гораздо сильнее АЕКа, — сказал «Известиям» специалист. — Матч вообще был похож на спарринг. Свой первый удар по воротам красно-синих греки нанесли лишь к 66-й минуте. Скорее всего, это произошло из-за того, что чемпионат Греции еще не начался и у АЕКа нет игрового тонуса. Ну и, конечно, разница в классе, все-таки афиняне — не самая сильная команда даже в своей стране. Считаю, что исход этого противостояния предрешен, армейцы не должны испытать проблем в ответной игре.

По мнению чемпиона и обладателя Кубка СССР 1991 года в составе ЦСКА Дмитрия Кузнецова, красно-синие оказались на порядок выше АЕКа в организации игры.

— Команда Гончаренко прошла в следующий этап, — заявил «Известиям» экс-капитан армейцев. — Во-первых, счет для выездного матча достигнут очень комфортный. Во-вторых, соперник попался очень слабый, который еще мог что-то показать дома, но вряд ли сподобится на подвиг в Москве. Футболисты греческой команды всё время устраивали какую-то суету в своей игре. Притом что состав у них подобран неплохой. Уго Алмейда, Дмитрий Чигринский, Огньен Враньеш — это футболисты высокого уровня. Но командная игра у них очень слабая.

Интересно, что в прошедшем матче в стартовом составе ЦСКА появилось сразу девять игроков с российским паспортом, включая натурализованного бразильца Марио Фернандеса. Анатолий Бышовец отметил, что это очень положительный момент.

— Очень рад, что армейцы использовали столько россиян, — добавил Анатолий Бышовец. — Это важный опыт, особенно для таких молодых игроков, как Федор Чалов. Считаю его попадание в состав ЦСКА правильным и своевременным решением. Этот момент может быть действительно очень полезным для всего российского футбола. Думаю, что такая тенденция в дальнейшим коснется многих наших команд.

За четыре дня до встречи в Афинах ЦСКА неожиданно проиграл на своем поле московскому «Локомотиву» (1:3) в матче второго тура чемпионата России, после чего в футбольных кругах пошли разговоры о кризисе команды и о том, что в групповой турнир Лиги чемпионов попасть ей будет сложнее.

— Я бы не стал проводить параллели с поражением от «Локомотива» и говорить, что оно встряхнуло армейцев, — добавил Дмитрий Кузнецов. — Уверен, что подопечные Гончаренко и без этого проигрыша хорошо провели бы игру в Афинах. ЦСКА к матчам Лиги чемпионов по-другому готовится. Это совсем иной турнир, причем с соперниками, отличающимися по стилю игры от наших команд. Уверен, что ЦСКА сделает всё, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Ведь участие в нем обеспечивает и денежные бонусы клубу, и престиж страны, и очки в рейтинге УЕФА. Плюс футболисты в матчах такого уровня будут расти, а у армейцев сейчас много молодых игроков, которым тренеры доверяют. Им нужна такая бесценная практика.

В нынешней игре вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил гол в Лиге чемпионов (включая квалификацию) впервые за 11 лет и 43 сыгранных матча. Анатолий Бышовец считает, что вратарь сборной России не предавал особого значения этой серии.

— Игорь всегда был большим профессионалом, — отметил прославленный специалист. — Не думаю, что это неудачная серия на него как-то давила. Думать нужно о конкретных ошибках, чтобы анализировать их и впредь не допускать.

Аналогичную оценку серии Игоря Акинфеева дал и Дмитрий Кузнецов.

— Думаю, Акинфеев даже не обращал внимания на эту серию, — резюмировал экс-тренер казанского «Рубина». — Это вокруг все о ней говорили. Но если покопаться в биографии каждого вратаря, то у всех можно найти какие-то негативные карьерные отрезки. А привязались почему-то к одному Игорю. Нужно перестать нагнетать истерию вокруг этой истории, и никто не будет обращать на нее внимания. А Акинфеев сейчас вряд ли как-то поменяет свою игру после этого сухого матча в Афинах. Он как был хорошим голкипером, так им и остается.

Напомним, что ответная игра ЦСКА с АЕКом состоится 2 августа. Матч пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».

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