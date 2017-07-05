Самый молодой тренер в профессиональном российском баскетболе Максим Шарафан возглавил юниорскую команду ПБК ЦСКА, выступающую в Единой молодежной лиге ВТБ. Помогать ему будет Антон Катаев, в недавнем прошлом игрок БК «Парма», год работавший с Максимом Шарафаном в дубле краснодарского «Локомотива-Кубани».

По информации «Известий», переход 28-летнего специалиста в ЦСКА связан с перестройкой молодежного проекта клуба. Многолетний наставник дубля армейцев — Андрей Мальцев — назначен тренером ЦСКА-2, который с сезона-2017/18 будет выступать в Суперлиге-1. Это позволит выпускникам школы ЦСКА попробовать свои силы во взрослом баскетболе.

Максим Шарафан же будет работать с игроками до 19 лет. Главной задачей тренера станет подготовка перспективных игроков для основной команды, а традиционная для клуба борьба за золотые медали молодежной лиги ВТБ отходит на второй план.

Информацию о назначении Максима Шарафана прокомментировала вице-президент ЦСКА по спортивной работе Наталья Фураева.

— Максим является одним из самых перспективных российских тренеров, именно поэтому мы сделали выбор в пользу его кандидатуры, — рассказала «Известиям» Фураева. — Он будет не только тренировать юниоров ЦСКА, но и помогать тренерскому штабу ЦСКА-2. Надеюсь, что в нашем клубе продолжится его поступательный рост. Также хочу отметить, что мы начали вести переговоры с Шарафаном после его ухода из «Локомотива-Кубани». Мы не переманивали его.

Максим Шарафан начинал спортивную карьеру защитником юношеской команды «Ставрополь», с которой он занял 10 место в первенстве России-2003/2004. Имеются в его активе и два сезона в составе «Динамо-Ставрополь» (2006–2008), после которых тренерская работа показалась Максиму интересней. Всего за свою игровую карьеру Максим Шарафан принял участие в 53 матчах, в которых набирал 3,8 очка, 1,1 результативной передачи и 2,1 подбора.

Будучи студентом, Максим Шарафан работал с женской сборной командой своего вуза. Первым серьезным клубом в его тренерской карьере стало ставропольское «Динамо», с которым в сезоне-2014/15 он завершил регулярный чемпионат Суперлиги-2 в шаге от зоны плей-офф (9-е место).

За плечами молодого наставника уже есть опыт подготовки игроков клубов Единой лиги ВТБ. Помимо работы в тренерском штабе «Красных Крыльев» (2011–2012), которые тогда возглавлял нынешний главный тренер сборной России Сергей Базаревич, Максим Шарафан провел первую половину сезона-2012/13 в красноярском «Енисее».

Последние два года он успешно работал главным тренером дубля «Локомотива-Кубани». В сезоне-2015/16 «Локомотив-Кубань-2» заняла 5-е место в розыгрыше Единой молодежной лиги ВТБ. Спустя год молодежная команда «красно-зеленых» впервые в истории финишировала в первой тройке регулярного сезона и заняла четвертое место по итогам «Финала восьми». Два года подряд «Локо» был самой малопропускающей командой турнира.

Стоит отметить, что летом 2016 года Максим Шарафан прошел стажировку в клубе НБА «Орландо Мэйджик». В одном из интервью специалист рассказывал, что, перед тем как стать баскетбольным тренером, он сменил множество профессий — от системного администратора и собственника типографии до учителя физкультуры и тренера по физической подготовке в карате.

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