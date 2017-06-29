ПБК ЦСКА обычно раньше всех европейских топ-клубов завершает комплектование состава на следующий сезон. Однако этим летом ситуация изменилась. Армейцы хотя дождаться открытия трансферного окна в Национальной баскетбольной ассоциации (1 июля) и внимательно изучить рынок свободных агентов НБА.

По информации «Известий», армейцы ищут разыгрывающего и центрового с опытом игры в сильнейшей лиге мира. Баскетболист на позицию первого номера стал нужен, после того как стало понятно, что многолетний лидер команды Милош Теодосич покидает клуб. 30-летний разыгрывающий сборной Сербии намерен попробовать свои силы в НБА. Также армейцы не стали продлевать контракт с 31-летним американцем Аароном Джексоном.

— ЦСКА сделал одно предложение по продлению контракта Теодосича еще до «Финала четырех», — рассказал «Известиям» источник в ЦСКА. — После этого никаких переговоров с Милошем не было. Если бы он хотел остаться, то дал бы знать об этом еще в мае.

Позиция центрового и вовсе является ахиллесовой пятой ЦСКА. Многие эксперты сошлись во мнении, что именно отсутствие классического пятого номера, способного противостоять гренадерам из «Олимпиакоса» не позволило армейцам защитить титул чемпиона Евролиги.

Как итог — команду уже покинул 30-летний Джоэль Фрилэнд. За два года англичанин так и не смог показать свой уровень в играх Евролиги из-за двух серьезных травм. Вслед за Фрилэндом команду может покинуть и Джеймс Огастин. Нынешнее соглашение американца заканчивается 30 июня. При этом у армейцев есть опция, позволяющая автоматически пролонгировать контракт 33-летнего «большого» до конца сезона-2017/18.

— Судьба Огастина решится чуть позже, — рассказал источник, знакомый с ситуацией. — На европейском рынке нет свободных центровых высокого уровня. Поэтому если клубу не удастся найти пятого номера за океаном, то контракт с Огастином будет продлен.

Гарантировано из центровых в команде остается только Кайл Хайнс. ЦСКА уже объявил о заключении нового двухлетнего контракта с 30-летним игроком. Российский центровой Иван Лазарев также, скорее всего, останется в команде (у клуба есть опция автоматического продления контракта с 26-летним игроком на два года).

По мнению чемпиона Европы Никиты Моргунова, ЦСКА стоит сосредоточиться на подготовке контракта с новым центровым.

— ЦСКА обязательно нужен один ярко выраженный центровой, — рассказал «Известиям» экс-центровой армейцев. — Некоторые игры прошедшего сезона показали, что одного Джеймса Огастина недостаточно. Он не имел так много игрового времени, как в «Химках», поэтому долго привыкал к роли баскетболиста, усиливающего игру со скамейки. Фрилэнд никак не проявил себя за эти два года. Его потеря пройдет незамеченной. Что касается Хайнса, то можно много рассуждать о том, что он способен эффективно играть на позиции пятого номера. Однако решающие игры сезона говорят об обратном.

Экс-центровой армейцев считает, что ЦСКА удастся компенсировать уход Теодосича.

— Талант Теодосича не подвергается сомнению, — продолжил Никита Моргунов. — Временами он давал результат буквально из ничего. К тому же их связка с Нандо Де Коло и их взаимозаменяемость формировали игру армейцев. Безусловно, это потеря. На первый порах это будет чувствоваться. Однако в довольно короткой перспективе 2–3 месяцев новички способны заменить серба. Тот же Лео Вестерманн очень здорово проявил себя в Евролиге.

Стоит отметить, что пока ЦСКА пополнили два новичка: американский форвард Уилл Клайберн и французский защитник Лео Вестерманн. Прошлый и пока единственный сезон в Евролиге Клайберн провел в составе «Дарушафаки». Он принял участие во всех 34 европейских матчах стамбульского клуба, 26 из которых начинал в стартовой пятерке. Его статистика составила 13,0 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 0,9 перехвата за 28,2 минуты. В сезоне-2015/16 Клайберн стал лучшим снайпером чемпионата Израиля в составе «Хапоэль» из Иерусалима.

Вестерманн провел успешный сезон в каунасском «Жальгирисе». Он принял участие во всех 30 матчах «регулярки» Евролиги, в 27 выходил в стартовой пятерке, его средние показатели составили 8,2 очка, 3,2 подбора, 5,5 передачи (8-й в лиге) и 0,5 перехвата за 25,2 минуты. Любопытно, что один из лучших для себя матчей француз провел против ЦСКА в победный для «зеленых» вечер в Каунасе, когда Лео установил личный рекорд по ассистам и сделал дабл-дабл (10 очков, 10 передач).

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