Баскетбольный клуб ЦСКА шестой раз подряд стал победителем финала Единой лиги ВТБ.

В третьем матче финальной серии московская команда в гостях одержала победу над подмосковными «Химками» со счетом 95:72, увеличив счет в серии до трех побед.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей с 20 очками в активе стал французский разыгрывающий Нандо де Коло, который был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф. В девяти матчах он набирал в среднем по 17,3 очка, делал 3,6 передачи, 2,1 подбора и один перехват.