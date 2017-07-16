ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на первое место в турнирной таблице РФПЛ
Московский ЦСКА обыграл махачкалинский «Анжи» в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), сообщает «Газета.ру».
Матч состоялся 15 июля в Каспийске и завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.
У армейцев на 21-й минуте встречи отличился Виктор Васин, эффектно отправив мяч в сетку ворот соперника головой. Также на 49-й минуте увеличил отрыв от махачкалинской команды Александр Головин.
«Анжи» сумел отыграть один мяч только на 64-й минуте благодаря голу Ивана Маркелова. Однако Бибрас Натхо окончательно решил судьбу встречи, реализовав пенальти на 79-й минуте.
Армейцы набрали 3 очка и возглавили таблицу РФПЛ.