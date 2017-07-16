Московский ЦСКА обыграл махачкалинский «Анжи» в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), сообщает «Газета.ру».

Матч состоялся 15 июля в Каспийске и завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.

У армейцев на 21-й минуте встречи отличился Виктор Васин, эффектно отправив мяч в сетку ворот соперника головой. Также на 49-й минуте увеличил отрыв от махачкалинской команды Александр Головин.

«Анжи» сумел отыграть один мяч только на 64-й минуте благодаря голу Ивана Маркелова. Однако Бибрас Натхо окончательно решил судьбу встречи, реализовав пенальти на 79-й минуте.

Армейцы набрали 3 очка и возглавили таблицу РФПЛ.