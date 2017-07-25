Во вторник, 25 июля, российские клубы стартуют в еврокубках-2017/18. В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в Афинах АЕК примет ЦСКА. Для московского клуба, сумевшего по итогам прошлого сезона чемпионата России опередить «Зенит» в борьбе за второе место, попадание в групповой этап Лиги чемпионов становится жизненной необходимостью. Только за это клуб заработает от €12 млн до €22 млн. Такая сумма покроет более четверти бюджета армейцев.

О важности матча с афинским клубом «Известиям» рассказал бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Хомуха.

— Игроки, тренеры и руководство ЦСКА всегда ставят перед собой задачу удачно выступить в Лиге чемпионов, — отметил Дмитрий Хомуха. — После ухода Леонида Слуцкого Виктор Гончаренко перестроил схему игры, и это дало результат в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас важно закрепить успех и пробиться в групповой этап.

Во втором туре РФПЛ ЦСКА на своем поле проиграл «Локомотиву» (1:3). При этом красно-синие считались фаворитами встречи как по классу игроков, так и по организации игры. А кроме этого, еще и с точки зрения календаря, так как «железнодорожники» в течение недели провели три матча. При этом руководство РФПЛ лишь за три дня до матча решило перенести игру ЦСКА с «Локо» с субботы на пятницу. Это, в свою очередь, вызвало протест со стороны главного тренера красно-зеленых Юрия Семина, посетовавшего на срыв графика подготовки команды к ответственному дерби.

— Я бы не стал говорить о недооценке соперника со стороны ЦСКА — продолжил Дмитрий Хомуха. — Все-таки моментов в матче с «Локомотивом» армейцы создали немало, но где-то не везло с реализацией, где-то оборона и вратарь соперника сыграли здорово. Решили исход игры ошибки красно-синих в обороне. ЦСКА натолкнулся на очень злого, хорошо организованного соперника, но теперь должен всё это учесть перед матчем с АЕК. По всем параметрам команда Гончаренко превосходит греческий клуб. Сложность будет только в том, что июльская жара в Афинах и мощное давление со стороны трибун и местных болельщиков может негативно повлиять на ЦСКА. Но там собраны опытные футболисты. Есть основания полагать, что они адаптируются к этим условиям и если не обеспечат себе проход в следующий раунд, то по крайней мере добьются приемлемого результата перед ответной игрой.

В четверг в Лиге Европы стартуют «Зенит» и «Краснодар». Петербургский клуб в первом матче 3-го квалификационного раунда сразится в Тель-Авиве с местным «Бней-Йегуда».

— По составу и организации игры «Зенит» выглядит сильнее израильтян, а волевая победа над «Рубином» должна добавить ему позитивного эмоционального фона, — рассказал «Известиям» экс-форвард сборной России Олег Терехин. — Сложности могут быть с тем, что команда значительно обновилась в межсезонье и не еще до конца сыграна. Но заметно, что Роберто Манчини постепенно строит им игру, уже сейчас видны определенные очертания. Наверняка будет еще усиление — после этого «Зенит» сможет ставить амбициозные задачи вплоть до выхода в финал Лиги Европы. При этом надо помнить, как в прошлом розыгрыше команда тяжело играла с израильтянами, когда проигрывала со счетом 0:3 «Маккаби», но потом отыгралась и победила. Если недооценка соперника повторится сейчас, то второй раз так спастись может и не получиться.

По мнению Дмитрия Хомухи, выступавшего за «Зенит» в 1995–1996 годах, игра команды после прихода Роберто Манчини на пост главного тренера значительно изменилась.

— По первым матчам заметно, что итальянец ставит команде атакующий футбол, с быстрой доставкой мяча до чужих ворот, рассчитывая на скорости своих футболистов, — заключил Дмитрий Хомуха. — В эту тактику пока не вписывается Артем Дзюба. На его позиции современный футбол требует более скоростной игры, поэтому ему придется перестраиваться под требования нового тренера.

В один день с «Зенитом» в Лиге Европы стартует «Краснодар». На своем поле подопечные Игоря Шалимова примут датский «Люнгбю».

— Футболисты «Краснодара» уверенно провели стартовые матчи чемпионата России и однозначно являются фаворитами в противостоянии с датским клубом, — отметил Дмитрий Хомуха. — По сравнению с предыдущим сезоном у них пока снизилась острота в атаке, но это связано с объективным фактором — травмой их ключевого форварда Федора Смолова. Однако даже в этих условиях у команды есть всё для выхода в следующую стадию Лиги Европы, а в дальнейшем «Краснодар» будет только прибавлять.

После двух туров чемпионата России «Зенит» и «Краснодар» идут в лидирующей группы, не потеряв ни одного очка. Аналогичный показатель — только у «Локомотива».

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