В пятницу стартует второй тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Центральной игрой вновь станет московское дерби. Вице-чемпион России ЦСКА на своем поле примет «Локомотив», который очень хочет отыграться за крупное поражение от армейцев в предыдущем сезоне. Не менее увлекательной может стать встреча «Зенита» и «Рубина». В межсезонье в обоих клубах произошла кадровая революция. Причем она коснулась не только футболистов и тренеров, но и руководства петербургского и казанского клубов.

Матч ЦСКА–«Локомотив» изначально планировали провести 22 июля, но по просьбе армейцев встреча была перенесена на один день. Такое решение было принято в связи с тем, что уже 25 июля красно-синим предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, у «железнодорожников» будет на два выходных меньше, чем у ЦСКА. Советник президента «Локомотива», бывший игрок столичной команды Дмитрий Булыкин отметил, что этот фактор может стать решающим.

— Важно, как «Локомотив» сумеет противостоять такому сильному и стабильному клубу, как ЦСКА, — сказал «Известиям» Дмитрий Булыкин. — Нужно собраться и показать достойную игру. То, что у армейцев было больше времени на подготовку, — один из факторов, который может повлиять на исход матча. Но в дерби все забывают, у кого сколько сил, эмоции захлестывают и соперники играют на морально-волевых качествах.

Напомним, что предыдущая встреча ЦСКА и «Локомотива» закончилась разгромной победой армейцев (4:0). Тогда красно-синие не оставили подопечным Юрия Семина ни малейшего шанса. Прославленный отечественный футболист Александр Мостовой считает, что в этот раз у армейцев не будет подавляющего преимущества.

— В прошлом сезоне армейцы просто прошлись катком по «Локомотиву», — напомнил Александр Мостовой. — Не думаю, что в грядущем матче у красно-синих получится это повторить. ЦСКА, судя по предсезонке и первому туру, выглядит прилично, но их скамейка запасных не внушает доверия. «Локомотив» также смотрится неплохо, состав достойный, ничем не хуже, чем у армейцев. Но игре «железнодорожников» явно чего-то не хватает. С учетом домашнего стадиона отдам небольшой перевес в пользу ЦСКА.

Дмитрий Булыкин отметил, что воспоминания о разгроме в прошлом сезоне должны мотивировать «железнодорожников».

— Думаю, тренер напомнит ребятам об этом поражении, чтобы их подзадорить, — добавил советник президента «Локо». — Красно-зеленые на каждый матч выходят с максимальной самоотдачей, а реваншистские настроения должны придать команде еще больше желания победить. Мы все надеемся, что это поможет «Локомотиву» добиться положительного результата.

В другом центральном матче тура сойдутся две команды, которые практически полностью обновились за межсезонье, — «Зенит» и «Рубин». Для главного тренера «Зенита» Роберто Манчини это будет первый официальный матч в Санкт-Петербурге. Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович полагает, что обоим клубам еще понадобится время на становление.

— Трудно было ждать от «Рубина» выразительной игры с первого официального матча сезона, — заявил Михаил Гершкович. — У команды был всего месяц на подготовку. Не нужно думать, что казанцы сразу же будут играть так же, как и «Ростов» Бердыева. Курбану Бекиевичу нужно еще многое наладить, а игрокам — привыкнуть к требованиям тренера. Что касается «Зенита», то их игра со СКА мне не понравилась. Они выиграли только по стечению обстоятельств. Так что у Манчини впереди еще тоже много работы.

Александр Мостовой заявил, что в этой встрече небольшое преимущество на стороне бронзовых призеров прошлого сезона.

— В «Ростове» у Курбана Бердыева тоже не было сиюминутного успеха, — сказал «Известиям» эксперт. — В «Рубине» слишком много было запущено, и всё это нужно разгребать. Помимо этого, теперь у специалиста нет его двух ключевых игроков, которые были в донской команде, — Кристиана Нобоа и Сесара Наваса. Бердыеву нужно найти новых лидеров в «Рубине». Думаю, что уже совсем скоро казанцы будут на передовых позициях. Но конкретно сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее. У петербургского клуба отличный подбор исполнителей, и уже сейчас примерно понятно, кто и как будет играть. А у казанцев еще все-таки идет перестройка.

В других матчах второго тура «Анжи» примет «Амкар», «Краснодар» — «Тосно», «Уфа» — «Спартак», «Динамо» — «Урал», «Ростов» — «Ахмат», «Арсенал» — СКА.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram