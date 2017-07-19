Первая часть нынешнего чемпионата России закончится лишь 10 декабря. Не исключено, что далеко не все стадионы клубов премьер-лиги сумеют принять матчи в этот период. Главным образом, это будет зависеть от погодных условий. П о информации «Известий», один из клубов РФПЛ уже подстраховался на случай серьезных заморозков в ноябре и декабре 2017 года.

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, московский «Локомотив» заявил сочинский «Фишт» в качестве резервного стадиона на сезон-2017/18.

— «Железнодорожникам» очень нравится эта арена, и они даже не рассматривали других альтернативных вариантов. Однако говорить о том, что они точно сыграют там в зимней части сезона, пока преждевременно. Все-таки их стадион и, в частности, газон очень хорошо готовы к заморозкам, — отметил собеседник «Известий».

Информацию подтвердил президент «Локомотива» Илья Геркус. При этом он выразил надежду, что в этот раз играть в Сочи красно-зеленым всё же не придется.

— Мы заявили «Фишт» в качестве запасного поля, — сказал руководитель «железнодорожников» . — Но надеемся, что в Москве не будет суровой зимы и команде не придется проводить матчи в Сочи. Мы довольны инфраструктурой, которая там есть, и это для нас резервный вариант на случай аномальных холодов.

Помимо этого, глава «Локо» не исключил, что в будущем клуб вполне мог бы проводить сборы в Сочи в период межсезонья.

— Мы не думали об этом, но идея хорошая. Обязательно рассмотрим этот вариант, — заключил Илья Геркус.

Отметим, что «Локомотив» уже проводил матч на олимпийском стадионе «Фишт». 2 мая «железнодорожники» сыграли в Сочи с «Уралом» в рамках финала Кубка России. Ту встречу московская команда выиграла со счетом 2:0, так что арену для красно-зеленых можно назвать счастливой.

В период летнего межсезонья «Локомотив» провел серьезный косметический ремонт своего стадиона. Фактически за месяц «железнодорожники» успели освежить фасад, сменить все кресла на трибунах арены и поставить четыре новых табло, а также немного реструктурировать прилегающую территорию. Однако всё же работы не удалось закончить к началу сезона.

— Конечно, мы не полностью удовлетворены тем объемом работ, которые провели на стадионе, — признался «Известиям» Илья Геркус. — Хотелось всё до конца доделать. В целом всё получается так, как мы хотели, но немного медленнее, чем планировали. Думаю, еще месяца нам хватит и к сентябрю стадион будет полностью готов.

Илья Геркус отметил, что клуб не вышел за пределы бюджета.

— Затраты на реконструкцию получились приемлемыми, — сказал президент «Локомотива». — Мы находимся в рамках бюджета. Тяжело, но мы потерпим. На трансферный бюджет это никак не повлияло. Это разные статьи расходов.

Напомним, олимпийский стадион «Фишт» был построен к XXII зимним Играм в Сочи в 2014 году. На этой арене проходили торжественные церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Потом на стадионе была проведена реконструкция, которая завершилась в 2017 году. В марте нынешнего года объект был открыт контрольным матчем между сборными России и Бельгии (3:3). Также летом 2017 года «Фишт» стал одним из четырех стадионов, где прошел Кубок конфедераций. Арена приняла три матча группового этапа, а также полуфинальную игру Германия–Мексика (4:1).

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