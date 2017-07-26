Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены. Об этом сообщил экс-замглавы Генпрокуратуры, адвокат Ренат Кузьмин.

«Несмотря на беспрецедентное давление власти, суд всё же обязал СБУ расследовать факт государственной измены, совершенной президентом Петром Порошенко», — написал Кузьмин в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.

Экс-прокурор утверждает, что с 2013 по 2017 год президент Порошенко через принадлежащую ему фабрику Roshen, находящуюся в Липецке, финансировал российскую армию, с которой он якобы и воюет в Донбассе как Верховный главнокомандующий.

Кузьмин отметил, что ранее СБУ ему отказывала в расследовании, ссылаясь на то, что Украина не запрещала деятельность липецкой фабрики. Помимо этого, сотрудники спецслужбы предупредили адвоката о том, что он понесет ответственность за клевету.

Компания Roshen, принадлежащая Порошенко, является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Она производит около 450 тыс. т продукции в год. Фабрики расположены на Украине, в Литве, Венгрии и России.