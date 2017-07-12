Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в мэрии Львова. «РИА Новости» со ссылкой на местное интернет-издание Zaxid.net уточняет, что обыски проводятся в двух отделах администрации Львова.

«В среду, 12 июля, в департаменте экономического развития и управления коммунального имущества Львовского горсовета начались обыски СБУ и полиции», — говорится в сообщении. Проводится также изъятие документов, уточняет СМИ.

Ожидается, что пройдет проверка у заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам горсовета Геннадия Васькива.