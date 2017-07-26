Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров оценил решение суда, который обязал СБУ возбудить уголовное дело против Порошенко о госизмене‍.

«То, что суд такое решение вынес, — это, безусловно, позитивно. Хотя ожидать дальнейшего развития событий не приходится», — заявил Азаров в интервью «Известиям».

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены. Об этом сообщил экс-замглавы Генпрокуратуры, адвокат Ренат Кузьмин. По его утверждению, с 2013 по 2017 год президент Порошенко через принадлежащую ему фабрику Roshen, находящуюся в Липецке, финансировал российскую армию, с которой он якобы и воюет в Донбассе как Верховный главнокомандующий.

По мнению Николая Азарова, уголовное дело не отразится как на бизнесе Порошенко, так и на его президентской карьере.

«Не думаю, что будет какое-то дальнейшее развитие событий, потому что суд там не будет проводить расследование. Его передадут генеральной прокуратуре. Генеральная прокуратура сто процентов, что откажет. И так далее пойдет вот эта волынка.

У Порошенко интересы бизнеса — это одно, его политика — это другое. Он складывает в разные карманы. И поэтому как бизнесом занимался, так и будет заниматься. Не прекратит этого делать. По сути, это человек, который привык зарабатывать, в том числе и на войне», — заключил Азаров.