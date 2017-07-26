Заслуженный метеоролог РФ, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о наступающей жаркой погоде с кратковременными дождями и грозами. Температура в Москве и области будет на пять градусов выше нормы. Также, по словам метеоролога, предпосылок для возвращения ураганов в Центральную Россию нет.

— Июнь и июль в центральной части страны были очень холодными. Стоит ли надеяться на долгожданное потепление?

— Да, в центре европейской России устанавливается жаркая погода. Пока не на продолжительный прогностический период, но до конца недели точно будет очень тепло и даже жарко. Над европейской частью России на высоте 5–5,5 км устанавливается гребень высокого давления. Это создает условия, препятствующие образованию облаков, поэтому их будет немного. По западной периферии этого гребня прогнозируется адвекция — перенос теплых воздушных масс с юга.

— Какая температура будет в Центральной России в ближайшие дни?

— В Москве и сопредельных областях максимальная температура в среду составит 24–26 градусов. Ночные значения тоже будут высокими. Это настоящий тип летней погоды — не только жаркие дни, но и теплые ночи. Утром температурный фон будет выше 20-градусной отметки.

В четверг в Москве мы прогнозируем 28–30 градусов, а по области — еще выше. В пятницу в столице будет 29–31 градус, по области до 32. В субботу диапазон максимальных послеполуденных температур 27–32 градуса.

— Такой температурный фон соответствует норме на конец июля?

— Это существенно выше нормы — примерно на пять градусов. Осадки ожидаются только в виде кратковременных и локальных дождей. При такой синоптической ситуации у поверхности Земли давление близко к нормальным значениям, а на высоте в 5 км — гребень высокого давления. Для такой ситуации характерны быстрые процессы, которые синоптики называют термиками: быстрое облакообразование, формирование грозового облака, достаточно быстрое, но интенсивное выпадение дождей — и опять засияет солнышко. Это типичный летний процесс.

Существуют все условия для грозовой деятельности, фрагментарных осадков — непродолжительных, но интенсивных. Во многих регионах осадков не предвидится, но там, где термики будут создаваться, грозы прогнозируются интенсивные.

— В связи с грозами не будет шквалистого усиления ветра? Все боятся, что в столичный регион вернутся ураганы.

— Условий для ураганов нет. Даже с грозовой деятельностью ветер не будет больше 10 м/с. Если же признаки сильных шквалистых усилений всё же появятся, за несколько часов людям придет предупреждение.

— А атмосферный фон выше или ниже нормы?

— Атмосферное давление близко к нормальным значениям. В течение всей недели в столице от 742 до 745 мм рт. ст.