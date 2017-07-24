Жара до +30 градусов ожидается в московском регионе в выходные 29 и 30 июля. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в понедельник воздух в столице прогреется до +23…+25 градусов, в Подмосковье — до +26 градусов, ветер 2–7 м/с. Во вторник в столичный регион придет теплый атмосферный фронт, который принесет до пятницы переменную облачность и небольшие дожди. Температура воздуха составит до +25 градусов днем и до +15 ночью.

В пятницу метеорологи прогнозируют рост температуры до +23…+28 градусов, а в субботу и воскресенье впервые за лето ожидается жара до +28…+30 градусов, в ночные часы температура составит +17…+19 градусов, возможны кратковременные дожди.

Как сообщает телеканал «360», в настоящее время в центральную часть РФ идут воздушные массы из Средиземноморья, благодаря чему погода в средней полосе страны станет более типичной для лета. Тепло придет даже на север страны.