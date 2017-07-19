Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги опроса россиян о плохих погодных условия этим летом и как это сказалось на их жизни.

По данным исследования, существенные изменения погоды в России отметили более 60% граждан. При этом на плохое самочувствие и подавленное настроение из-за погоды жаловались больше женщины и люди преклонного возраста, чем молодежь и мужчины в возрасте до 45 лет. Об этом передает «РИА Новости».

«Всего 63% россиян отмечают аномальные погодные явления и ощущают их влияние на себе. В первую очередь сетуют на плохое самочувствие и настроение, но ряд ответов связан с жалобами экономического характера: потеря урожая, прибыли», –– сообщается во ВЦИОМе.

Среди причин, которые могли привести к аномально дождливому, а в некоторых регионах крайне жаркому лету, россияне выделяют общее изменение климата, глобальное потепление и таяние ледников.