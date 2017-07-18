Синоптики центра погоды «Фобос» убеждены, что в Москве до конца июля жары не будет.

«Никакой июльской жары не предвидится. Ночами свежо — +7…+12 градусов, очаги туманов, в дневные часы воздух в лучшем случае будет прогреваться до +19…+24 градусов. Лету уже не хватает ни сил, ни инерции переломить ситуацию к лучшему», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что прошло уже больше половины лета и за всё это время в столице выпало 277% нормы осадков. При этом средняя температура воздуха составила всего на 2,5–3,5 градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что погода в Москве до конца июля будет теплой, но не жаркой. Температура воздуха в столичном регионе не поднимется выше отметки 25 градусов.

«Что касается погоды на предстоящую неделю, то она будет достаточно неустойчивой, но температурный фон останется в климатическом русле», — пояснил представитель метеослужбы.

По его словам, до конца месяца днем воздух будет прогреваться до 19–24 градусов, ночная температура ожидается на уровне 10–15 градусов. Жара выше 25 градусов тепла не придет в столицу раньше августа.