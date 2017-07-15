Дожди, уже полтора месяца почти без перерыва идущие в Москве и области, прекратятся на следующей неделе. Таким прогнозом поделился со СМИ ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

15 июля в Москве и по области будет облачность с прояснениями, дожди начнутся во второй половине субботы, при этом за сутки выпадет от 8 до 13 мм осадков, будет жарко — до 27 градусов. В начале недели немного похолодает — до 20 градусов, а вероятность дождей в понедельник–вторник по-прежнему будет высокой, отметил Леус, передают «Дни.ру».

В среду солнца в Москве станет больше, в четверг в столицу придет антициклон, и дожди полностью прекратятся.