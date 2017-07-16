Погода в Москве до конца июля будет теплой, но не жаркой. Температура воздуха в столичном регионе не поднимется выше отметки 25 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец телеканалу RT.

«Что касается погоды на предстоящую неделю, то она будет достаточно неустойчивой, но температурный фон останется в климатическом русле», — пояснил представитель метеослужбы.

По его словам, до конца месяца днем воздух будет прогреваться до 19–24 градусов, ночная температура ожидается на уровне 10–15 градусов. Жара выше 25 градусов тепла не придет в столицу раньше августа.

«Будет такое умеренное июльское тепло», — заключил Евгений Тишковец.