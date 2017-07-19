Непогода, установившаяся этим летом в средней полосе России, негативно повлияла на состояние астматиков и аллергиков. Из-за затянувшихся дождей изменилось время пыления растений. В результате период заболеваемости аллергией может увеличиться на месяц. Об этом «Известиям» заявила главный аллерголог Москвы Ирина Сидоренко. Существует и другая опасность. На фоне дождя бронхи аллергиков начинают реагировать на повышенную влажность как на сильный раздражитель, особенно когда организм устает от борьбы с пыльцой. Как правило, на ухудшение самочувствия жалуются люди с пыльцевой астмой.

Ирина Сидоренко сообщила «Известиям», что погода всегда влияет на людей, подверженных аллергии.

– Каждый год аллергия проходит по-разному. В этом году из-за влажного и холодного лета сдвинулись периоды пыления многих растений, из-за чего увеличился и период аллергических реакций у пациентов. Еще один негативный фактор – совпадение периодов цветения некоторых растений и наложение разных видов аллергий, – пояснила специалист.

Ведущий аналитик специализированного онлайн-сервиса для людей с различными формами аллергии «Пыльца Club» Андрей Миргородский сообщил «Известиям», что обычно дождь считается другом аллергика. Он вымывает аллерген из воздуха и прибивает пыльцу к поверхности земли. Однако если стоит жаркая сухая погода, то цветение происходит в сжатые сроки. А если идут затяжные дожди, то период пыления растягивается. Существуют также группы больных, которым влажная погода, установившаяся эти летом, принесет наибольшой вред.

– Астматики остро реагируют на повышенную влажность, особенно в сезон пыления. А кашель, возникающий при цветении растений, как и бронхоспазм, который многие считают просто затрудненным дыханием — это астматический компонент поллиноза (аллергии на пыление). На фоне дождя бронхи аллергиков начинают реагировать на повышенную влажность – это достаточно сильный раздражитель. Особенно когда организм устает от борьбы с пыльцой. Как правило, на плохое самочувствие жалуются люди с пыльцевой астмой, – пояснил Андрей Миргородский.

Бороться с такими негативными проявлениями можно только продолжая базисную противовоспалительную терапию и избегая контакта с воздухом повышенной влажности. Потепление в данном случае также приносит облегчение. Как рассказал Андрей Миргородский, еще одной проблемой для аллергиков стало то, что многие из них заранее планировали свои отпуска на тот период, когда начинается активное пыление растения-аллергена.

– В 2017 году из-за холодной весны затянулось цветение березы. Высокие концентрация пыльцы березы в средней полосе России наблюдались даже в третьей декаде мая. Некоторые «убежавшие» от цветения успевали вернуться в столицу и, к сожалению, попадали под воздействие главного врага аллергика, –отметил Андрей Миргородский.

Да и в тех местах, где обычно спасались аллергики, в этом году наблюдалась высокая концентрация пыльцы.

– В этом году Ялта, Геленджик и Анапа стали для аллергиков настоящим испытанием, а симптомы аллергии проявлялись даже у тех, кто ранее не страдал поллинозом, – пояснил эксперт. – Затяжной период пыления заставил многих либо запереться дома, либо выехать за пределы пыления. Те, кто остались в зоне риска, в этом году отмечают подавленное состояние, депрессии, панические атаки. Это связано, в первую очередь, с воздействием аллергена на организм, нестабильным физическим состоянием и вынужденными ограничениями при передвижении в пространстве. Особенно страдали маленькие дети, которые по месяцу не могли выйти на улицу.

Врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева подтвердила «Известиям», что из-за дождливой погоды периоды цветения многих растений затянутся.

– Периоды цветения могут быть сбиты или наложены друг на друга. К примеру, человек знает, что в августе у него аллергия на полынь. А если в это время будет еще и активное пыление трав, которые должны были отцвести в июле, это безусловно усугубит положение, – отметила аллерголог.

В целом, по словам специалиста, период аллергии может затянуться на три-четыре недели с учётом аномально-дождливого лета.