Ученые ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России завершили разработку (исследования продолжались более 20 лет) вакцин для специфического лечения аллергий — аллерготропинов. Они в несколько раз эффективнее существующих аналогов. Препараты Берпол (от аллергии на пыльцу березы), Полпол (от пыльцы полыни) и Тимпол (от тимофеевки) успешно прошли доклиническую стадию. Два из них ждут решения Минздрава о начале клинических испытаний. На очереди — еще несколько вакцин против аллергенов, актуальных для России.

Одним из наиболее эффективных методов лечения аллергии считается так называемая специфическая иммунотерапия — это введение в организм пациента по определенной схеме препарата аллергена.

— В результате такого лечения «гаснет» аллергический иммунный ответ, аллергия перестает возникать, — рассказал «Известиям» первый заместитель директора ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Александр Мартынов. — Для проведения специфической иммунотерапии Институт иммунологии разработал препараты нового поколения — аллерготропины. Они построены как вакцины на основе модифицированных аллергенов и иммуномодулятора Полиоксидония — препарата, усиливающего иммунный ответ организма. Аналогов по составу препаратов в мире нет.

Специфическая иммунотерапия направлена на подавление механизма развития аллергической реакции: полную ее блокировку (если это возможно) или хотя бы подавление на несколько лет. При таком лечении человеку длительно не потребуется никаких препаратов от аллергии.

— Сегодня в экспериментальных работах на животных мы наблюдаем высокую эффективность аллерготропинов, — отметил Александр Мартынов. — Например, мы ожидаем получение хорошего лечебного эффекта при курсе 12 инъекций, тогда как используемые сейчас препараты требует 45–56 инъекций. Еще один критерий эффективности вакцин от аллергии — ожидаемый срок ремиссии не менее восьми лет.

Документы на аллерготропины уже направлены в Минздрав для получения разрешения на проведение клинических исследований препаратов. В случае положительного решения клинические исследования Берпола, Полпола и Тимпола займут три-четыре года. Еще ряд аллерготропинов — для лечения аллергии на клещей домашней пыли — прошли доклинические исследования, и институт готовит их к клиническим испытаниям.

Кроме того, Институт иммунологии ведет научные работы по созданию препаратов на основе аллергенов пыльцы амброзии, яда пчелы, комара. Но из-за нехватки финансов исследования по ним пока не ведутся системно.

Создатели предполагают, что по стоимости препараты аллерготропинов будут вполне доступными, так как все компоненты этих препаратов разработаны и производятся в России.

По мнению главного аллерголога-иммунолога Москвы Ирины Сидоренко, работа над созданием отечественных препаратов для лечения аллергии очень важна.

— Использование препаратов, связанных с выработкой антител к аллергенам, — это современный подход к лечению аллергии. Обычно такие лекарства нужно принимать 3–5 лет, чтобы получить устойчивый, но не пожизненный эффект. Если отечественный препарат даст длительный эффект, это уже будет хорошо.

По словам аллерголога, пыльца березы, тимофеевки и полыни — это распространенные аллергены. В Москве, например, они все представлены. Чувствительные к ним пациенты страдают еще и пищевой аллергией. Они не могут есть многие фрукты и некоторые овощи. И если новые препараты помогут и в этом отношении — больные получат большое облегчение.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что заболеваемость поллинозом (сезонным заболеванием, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений) растет. В 2015 году было зарегистрировано 305 089 случаев, а в 2016-м — 306 691. Сейчас ведомство проводит экспертизу, после которой выдается разрешение на клинические испытания препаратов.