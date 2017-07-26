В начале ноября в Ялту приедут представители десятка европейских стран на ежегодную конференцию «Крым в международном контексте». Во время мероприятия официально будет создана новая площадка для сотрудничества — Международная ассоциация друзей Крыма. В эту группу войдет около 50 иностранных политиков и общественных деятелей, которые намерены содействовать прекращению конфронтации вокруг полуострова и восстановлению сотрудничества между Россией и Западом. Об этом «Известиям» рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, подчеркнувший, что эта инициатива исходила именно от западных политиков. Главный инициатор создания новой площадки — экс-советник бывшего президента Франции Николя Саркози Жан-Пьер Тома — подтвердил «Известиям» такие намерения.

Сегодня всё больше политиков и общественных деятелей на Западе приходят к выводу, что референдум и последующее воссоединение Крыма с Россией полностью соответствовали международному праву. Новая структура как раз и создается для того, чтобы полуостров постепенно входил в орбиту позитивного внимания мирового сообщества, сказал «Известиям» Георгий Мурадов.

— Ассоциация будет оформлена, скорее всего, 2–3 ноября. Над организацией группы работает Жан-Пьер Тома — экс-советник Николя Саркози. Его инициативу поддержали ряд парламентариев из нескольких европейских стран, среди которых особенно активны итальянские и кипрские депутаты. Ожидается, что в группу войдет около 50 иностранных политиков, — отметил постоянный представитель Республики Крым при президенте.

Как пояснил «Известиям» Жан-Пьер Тома, структура новой организации находится в процессе согласования и должна быть разработана к осени.

— Новая платформа должна способствовать положительному восприятию Крыма как части России. Речь идет об общей «реабилитации» полуострова, привлечении инвестиций и развитии туризма, — отметил в беседе с «Известиями» бывший советник экс-президента Николя Саркози по экономическому сотрудничеству с Россией Жан-Пьер Тома.

Инициаторы создания ассоциации также рассказали «Известиям», что главная цель создания новой организации — положить конец противостоянию между Россией и Западом из-за крымского вопроса и наладить конструктивное сотрудничество с Москвой. Кроме того, группа собирается оказать помощь Крыму «в предотвращении варварских методов блокады крымчан».

— Для Крыма это очень важно. Но эта инициатива не крымчан, а наших друзей, которые готовы оказывать нам содействие. У них есть возможность увидеть своими глазами происходящие позитивные перемены в Крыму — в экономике и туризме. «Друзья Крыма» будут привлекать внимание международных игроков и к проблемам полуострова, вызванным санкциями и действиями Украины. Мы рассчитываем на серьезный, долгосрочный эффект от этой работы, — заключил Георгий Мурадов.

Депутат парламента Чехии Ярослав Голик, много раз бывавший в Крыму, считает, что создание новой площадки вполне может повлиять на то, как европейцы будут воспринимать итоги плебисцита 2014 года.

— Под влиянием внешних факторов из братских стран сделали врагов. В 2014 году на полуострове прошел законный референдум. Я лично знаю политиков, которые ездили туда в качестве независимых международных наблюдателей и подтвердили прозрачность голосования. А новая ассоциация поможет рассказать европейцам правду о полуострове. Мы — те люди, которые ездят в Крым и своими глазами видят, что там происходит. Этот клуб как раз сформирован из таких людей, а не из тех, кто там никогда не был, но почему-то уверенно критикует Москву , — отметил Ярослав Голик.

После первой учредительной встречи осенью этого года члены новой ассоциации будут ежегодно собираться в Крыму во время Ялтинского международного экономического форума, который уже традиционно проходит в апреле.