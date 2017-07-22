Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заверил в готовности ведомства рассмотреть вопрос о возможном введении в Крыму криптовалют для привлечения на полуостров иностранных туристов.

По его словам, расчеты в криптовалюте позволят иностранцам не пользоваться там банковскими картами, по которым их пребывание могут отследить «на родине» и впоследствии предъявить по этому поводу претензии.

«Можно было бы подумать и сделать какие-нибудь исключения. Пока, конечно, никаких серьезных проработок на эту тему нет», — заявил Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».

В свете таких заявлений не может быть и речи о запрете криптовалют на территории РФ. Заместитель министра финансов пояснил, что реализовать такую меру даже при ее официальном принятии невозможно. «Люди и дальше будут покупать те же биткоины в кафе за наличные деньги, и это мы должны исключить», — считает Моисеев.

Он уточнил, что Минфин в своем отношении к криптовалютам ориентируется на политику полной легализации их оборота в России, то есть отсутствия анонимности всех валютных операций. «В рамках белого поля торгуйте, а если зарабатываете — платите налог», — подытожил представитель финансового ведомства.

Предполагается, что законопроект, регламентирующий оборот криптовалют в России, может поступить на рассмотрение в Государственную думу в сентябре.

Между тем глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков ранее заявил, что введение криптовалют в оборот в отдельных регионах РФ «в виде исключения» — маловероятный и общественно опасный шаг. «Если делать это как пилот, всё должно быть под кураторством ЦБ. Думаю, это вряд ли возможно реализовывать в региональном разрезе», — считает эксперт.