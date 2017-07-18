Бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин опасается вкладывать свои деньги в криптовалюты из-за рисков.

«Сегодня те технологии, на которых строится криптовалюта, еще не столь надежны, чтобы в них смело участвовать, смело инвестировать. Это сегодня некоторый риск. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. В этой связи я остерегаюсь инвестировать», — заявил Кудрин журналистам во вторник.

Вместе с тем экс-министр признал, что «криптовалюта, безусловно, это валюта будущего».

«Она постепенно будет расширять свое значение», — добавил он.