Криптография в нынешнем виде, электронном, появилась достаточно давно. Само же понятие существует около 4000 лет. В то время как в Советском Союзе догорало пламя перестройки, американец Дэвид Чома уже вовсю использовал криптографию для проведения конфиденциальных платежей. В данном случае под криптографией мы понимаем методику шифрования данных с целью обеспечения конфиденциальности. Криптография лежит в основе криптовалюты.

Немного позже технический прогресс и наука криптография породили электронную валюту, криптовалюту. Впервые этот термин был применен в 2009 году по отношению к уже нашумевшему биткоину. Эта валюта была создана группой программистов под псевдонимом Сатоси Накомото. Возможно, это был один человек, доподлинно не известно. Авторы криптовалюты хотели создать полностью децентрализованную систему электронной наличности, не требующую доверия третьим сторонам. Так оно и получилось.

Сегодня мы имеем массу различных криптовалют. Наиболее популярные из них, помимо биткоинов, — Ripple, Ethereum, Litecoin. Всего в мире уже насчитывается несколько сотен криптовалют. Явление это стало настолько распространенным, что игнорировать его нельзя.

На ПМЭФ-2017 глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости регулирования криптовалют. Более того, регулятор задумался о создании собственной валюты. Если в России на правительственном уровне об использовании криптовалют только задумываются, то центральный банк Сингапура совместно с местной фондовой биржей и еще рядом банков запустил пилотный проект по использованию технологий блокчейна для межбанковских платежей, включая трансграничные операции с иностранной валютой. Представители банка поясняли, что таким образом регулятор хочет изучить возможности криптовалюты и посмотреть, насколько работа с ней эффективна, удобна и безопасна. Банки, задействованные в проекте, вносят деньги на счет регулятора как залог в обмен на цифровую валюту и далее осуществляют транзакции уже в ней. Проект осуществляется на базе блокчейна Ethereum.

Блокчейн — это электронный учет транзакций с криптовалютами, не требующий участия третьей стороны, который позволяет участникам сделки через соответствующую сеть отслеживать информацию о проводимых расчетах. Проще говоря, это электронные книги учета операций, которые имеют многоступенчатую систему подтверждения и в связи с этим не требуют дополнительного аудита. Более того, для тех, кто имеет доступ в сеть, информация всегда открыта. Подобная система легализует платежи в криптовалютах и исключает использование денежной единицы в недобросовестных целях.

Банки поняли, что криптовалюта — это надежно и безопасно. Возможность контролировать и отслеживать весь путь платежа без посредников значительно расширила спектр использования электронной валюты на законном основании.

Возможность запрограммировать за единицей криптовалюты любой базовый актив сделала те же биткоины универсальным платежным средством. Эта функция представляет особый интерес для банков и крупного бизнеса, где денежные потоки измеряются миллиардами долларов. На практике это выглядит следующим образом. Один биткоин можно разбить на части (юниты) и за одной частью закрепить денежную сумму, за другой — акции, за третьей — право собственности и т.д. Получается что-то сродни векселю, только в электронном виде.

Представьте, насколько данная возможность упрощает проведение сделок между компаниями, банками и т.д. В совокупности с технологиями блокчейна это мощный конкурент традиционной системе расчетов и учета операций.

Но пока для большей части населения как в России, так и в других странах криптовалюты остаются загадкой. У людей нет понимания способа формирования стоимости такой валюты и нет понимания того, как можно инвестировать и извлечь выгоду из этого.

Стоимость криптовалюты можно разделить на внутреннюю и внешнюю, впрочем, как и стоимость любого товара. Внутренняя стоимость — это затраты на добычу криптовалюты (стоимость оборудования для майнинговой фермы, электроэнергии и т.д.). Внешнюю стоимость формирует спрос на валюту. Например, эмиссия биткоинов требует существенных энергозатрат и времени. При внедрении биткоинов повсеместно спрос резко возрастает, в результате ограниченная и сложная эмиссия создает дефицит валюты на рынке, соответственно, курс ее взлетает до небес.

Инвестировать в криптовалюты на сегодняшний день просто. Ряд отечественных и иностранных компаний предлагают торговлю валютами в паре с биткоином, также можно покупать криптовалюту самостоятельно на специальных биржах и там же впоследствии продавать. Вскоре Чикагская товарная биржа планирует запустить торги фьючерсом на биткоины. В этом случае торговля электронной валютой будет так же проста, как и торговля акциями.

В подобном инвестировании есть риски. Криптовалюты — актив излишне волатильный. Таким образом, инвестор не застрахован от резкого обвала или роста курса данной валюты, а значит, риска потерять средства выше. Для международных расчетов стабильность той или иной валюты носит стратегический характер, именно поэтому основной резервной валютой является доллар.

Еще одной важной, на мой взгляд, проблемой в развитии рынка криптовалют является отсутствие соответствующего законодательства и системы налогообложения. Это не регулируемые финансовыми органами торги. А значит, в случае мошенничества инвестор остается незащищенным. Например, если очередная биткоин-биржа, на которой вы осуществляли операции, прекратит свое существование. Как правило доказать вину в таком деле крайне трудно. Но и здесь монетарные власти ряда стран не стоят на месте и работают над возможностью регулировать обращение криптовалюты.

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные минусы, прогнозируемый дефицит валюты и рост интереса к ней со стороны официальных монетарных властей различных стран, постепенная легализация криптовалют дает нам основание говорить об этом активе как о привлекательной инвестиции. На данный момент на бирже Bitstamp предлагают за один биткоин $2500. А ведь еще в 2012 году стоимость биткоина не превышала $5.

Автор — замдиректора аналитического департамента Альпари

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