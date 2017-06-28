В 56 регионах России недостаточно эффективно используют ресурсы для развития ЖКХ — к такому выводу пришли в Министерстве экономического развития, изучив результаты сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов РФ. Наименее эффективно расходуют средства на ЖКХ в Республике Коми и Архангельской области, считают в ведомстве. Чтобы решить проблему, Минэкономразвития предложило вместо дальнейшего роста тарифов и увеличения субсидий уделить внимание тому, как расходуются средства — усилить контроль и отладить административное управление на местах.

Две трети субъектов РФ (56 из 85) неэффективно тратят ресурсы на развитие ЖКХ. Об этом сказано в сравнительном анализе коммунального комплекса субъектов РФ, с которым ознакомились «Известия». Документ был подготовлен Минэкономразвития по поручению правительства России. По заключению ведомства, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при достаточно высоком уровне ресурсной обеспеченности за счет доходов от ЖКХ и субсидий. В оставшихся 33 регионах из группы тех, кто расходует средства неэффективно, состояние коммунального комплекса оценено как удовлетворительное, однако это достигается за счет постоянного вливания ресурсов. В неудовлетворительном состоянии из-за дефицита средств коммунальная система находится лишь в семи регионах, посчитали в ведомстве.

Худший уровень эффективности, по оценке Минэкономразвития, показали Республика Коми и Архангельская область. Лучшими же регионами признаны Чувашская Республика, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь. Качество ЖКХ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях оценивается достаточно хорошо, однако это достигается только за счет привлечения большого количества средств из доходов коммунальных организаций и бюджетного финансирования, указано в документе. Для этих регионов рекомендуется усиление контроля и повышение эффективности управления, «так как данный результат может быть достигнут с меньшими ресурсами».

Уровень эффективности трат на ЖКХ Минэкономразвития рассчитывало с учетом нескольких десятков показателей. В их числе количество аварий при расчете на километр тепловых и электросетей, количество аварий на источниках производства ресурсов, коэффициент износа коммуникаций, доля убыточных организаций ЖКХ в регионе и др.

Как выяснилось в ходе анализа, в регионах с близкими природно-климатическими условиями и уровнем экономического развития состояние коммунального хозяйства может существенно различаться. Поэтому Минэкономразвития и пришло к выводу, что далеко не везде деньги на развитие ЖКХ расходуются эффективно.

«Основные резервы повышения показателей состояния ЖКХ в большинстве регионов скрыты не в наращивании ресурсного потенциала (росте тарифов, инвестиций, бюджетного финансирования), а в задействовании механизмов повышения качества на всех уровнях, а также мерах прямого административного контроля целевого использования имеющихся финансовых, материальных, технологических, кадровых ресурсов», — сказано в докладе Минэкономразвития.

Чтобы поднять уровень ЖКХ, в документе предложены меры, которые следует принять для повышения эффективности вложения средств. Это сокращение ресурсов, жесткий контроль, системные меры по повышению эффективности управления. Для самых неэффективных регионов предложено перейти на расходование ресурсов в режиме «ручного управления». В то же время 29 регионов организовали работу качественно при минимуме ресурсов, и 16 из них предлагается выделить дополнительные субсидии, чтобы качество продолжало расти.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис сказал «Известиям», что исследование Минэкономразвития «требует изучения, комментировать его итоги не готовы».

— Из федерального бюджета ЖКХ практически не финансируется, а сегодня мы запускаем новые инструменты господдержки инвесторов в ЖКХ, наша цель — обеспечить на каждый рубль господдержки десятикратное вложение средств концессионера, — заметил замминистра.

В Минэнерго отказались от комментариев, сославшись на то, что вопрос находится в ведении Минстроя. Однако в отзыве Минэнерго на исследование Минэка (копия есть у «Известий») сказано, что доклад не может быть принят в такой редакции, поскольку отсутствует информация об источнике данных и есть сомнения в том, что оценка была сделана верно.

Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор не согласен с тем, что регионы неэффективно тратят средства на ЖКХ. Он утверждает, что часть средств остаются неосвоенными. По его мнению, за счет дополнительного контроля и мер по повышению эффективности управления, предложенных Минэкономразвития, кардинально ситуацию в сфере ЖКХ изменить не удастся.

— Нужны технически и экономически обоснованные тарифы. Если где-то они, например, из-за климатических условий окажутся слишком высокими, то надо ввести государственные субсидии для малообеспеченных групп населения. Только за счет этого можно будет привлекать деньги и развивать концессии, — полагает Игорь Шпектор.

По данным Минстроя, в сфере ЖКХ действует более 38 тыс. организаций, в которых работает около 2 млн человек. Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги за 2015 год составили 1,9 трлн рублей, а весь оборот отрасли превысил 4,3 трлн рублей.