Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о казначейском сопровождении средств ряда госконтрактов, в том числе проектов в рамках социально-экономического развития Крыма. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.

Поручение также относится к средствам, которые выделяются на строительство трассы «Волга» от Москвы до Уфы, реконструкцию клинической больницы в Красноярске и другие.

«Поручено обеспечить казначейское сопровождение средств, предоставленных на реализацию проектов в сфере развития транспортной системы, здравоохранения, космической деятельности, а также проектов в рамках социально-экономического развития Республики Крым», –– говорится в документе.

Более того, правительство поручает обеспечить казначейское сопровождение взносы в уставной капитал «Российских космических систем».

Накануне, Медведев рассказал о количестве расходов на поддержку аграрно-промышленного комплекса в 2018 году. По его словам, сумма останется не том же уровне, что и в текущем году.