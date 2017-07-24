Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице предложили снять фильм о событиях «крымской весны». Об этом написал автор предложения, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на своей странице в Facebook.

«Я искренне благодарен этому великому человеку за его позицию по Крыму, ведь Крым — это Россия! Даже предложил Эмиру снять документальный фильм о событиях нашей «крымской весны», искренне надеюсь, что в ближайшее время так и случится», — цитирует слова Константинова ИА «Крыминформ».

Глава парламента Крыма также добавил, что долго беседовал с сербским режиссером после его концерта в Ялте в воскресенье, 23 июля, в КЗ «Юбилейный» вместе со своей фолк-группой The No Smoking Orchestra. В ходе разговора обсуждались ситуация в Крыму, вопросы признания полуострова мировой общественностью и многое другое.

Перед единственным за 30 лет концертом в Крыму Кустурица рассказал журналистам, встретившим его в аэропорту Симферополя, о том, что задумывается о съемках своего нового фильма в России, в частности, в Крыму. Кроме того, Кустурица в очередной раз подтвердил свою позицию, что Крым — это часть России. Позже, на пресс-конференции в Ялте, он посоветовал жителям полуострова не ждать признания мирового сообщества, потому что это не имеет никакого значения.

В понедельник, 24 июля, Эмир Кустурица был добавлен в базу сайта «Миротворец».