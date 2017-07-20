Возвращение Крыма в состав Российской Федерации включат в обязательную школьную программу. Минобрнауки сообщило о подготовке пилотного проекта по проведению уроков современной истории России, которые будут посвящены основным направлениям государственной политики за последние три года.

По информации «Известий», в министерстве считают, что нынешняя школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы, что не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности. В связи с этим, в ведомстве планируют подготовить методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию.

«Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России». Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ», — пояснили в Минобрнауки.

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Возвращение Крыма впишут в школьную программу