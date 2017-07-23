Самолет с российскими туристами, которые с пятницы ждали вылета на родину из турецкого аэропорта Милас в Бодруме, наконец-то отправился в Москву, передает НТВ. Борт за ними прибыл только в седьмом часу вечера, хотя ранее Ростуризм и российское генконсульство в Анталье сообщали, что вылет гарантированно состоится в 18.40.

Последние три дня россияне провели в ожидании новостей об отправке домой, они были размещены в отелях и обеспечены питанием.

Тем не менее ситуация обернулась грандиозным скандалом: долгое время не было известно о причинах задержки рейса, потом время вылета неоднократно переносили. По последним данным, кризисная ситуация возникла из-за нехватки собственных судов у авиаперевозчика — их всего шесть, а сотрудничество с другими игроками рынка, у которых можно было бы позаимствовать самолет в подобных случаях, не налажено.

Авиакомпания iFly, осуществлявшая перелет рейсом №9135, попала под проверку транспортной прокуратуры, которая отреагировала на многочисленные жалобы пассажиров. По факту задержки вылета может быть возбуждено административное дело, для решения вопроса об этом в следственные органы вызвали представителя авиаперевозчика.

«Айфлай» (iFly) работает на рынке авиаперевозок с 2009 года, ее первый рейс был совершен в Анталью. Около года назад действие сертификата авиакомпании было ограничено Росавиацией из-за недостаточного количества самолетов в ее парке, и многие пассажиры, ранее купившие билеты на рейсы iFly, застряли в аэропортах. В сентябре 2016 года ограничения были сняты.

На днях Росавиация включила «Айфлай» наряду с «ВИМ-Авиа» и «Ямалом» в тройку лидеров среди российских авиакомпаний по количеству задержек вылета чартерных рейсов на международных направлениях за июнь 2017 года. У iFly из 215 зарубежных чартеров были задержаны 39, то есть 18,1%.