Рейс авиакомпании iFly, который должен вылететь из турецкого Бодрума в Москву, отложен до 18.40 (мск).

Как сообщает Ростуризм, граждане России до сих пор находятся в отелях, им обеспечено питание.

Российские туристы должны были вылететь в Москву еще в пятницу, вот уже третий день рейс откладывают на неопределенный срок. В воскресенье днем за ними должен был вылететь самолет из России, но так и не вылетел.

«Как только мы будем уверены, что самолет за нашими гостями прибыл, тогда мы организуем их доставку в аэропорт», –– сообщил дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе.