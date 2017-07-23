Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после задержек рейсов авиакомпании iFly, сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В сообщении прокуратуры сказано, что авиарейс №9135 Москва–Бодрум от 22 июля 2017 года был задержан на 16 часов, рейс в Анталью №9117 23 июля — на шесть часов.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в связи с задержками ООО «Ай Флай» авиарейсов», — сказано в сообщении.

Напомним, авиакомпания iFly ранее сообщила, что вылет рейса, который был запланирован еще в пятницу, ожидается в 14:00. Затем сообщалось, что этот рейс перенесен на 18:40. По данным прокуратуры, рейс №9135 отправлен в 14:07, а рейс Москва–Анталья вылетит в 22:00 воскресенья.

Представитель компании вызван в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении административного дела по факту задержки рейсов.