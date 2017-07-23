Российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого города Бодрум. Причина переноса рейса неизвестна, заявили в генконсульстве РФ в Анталье.

Вылет был запланирован в пятницу, 21 июля, но был перенесен на 22 июля, а затем на 23 июля.

В генконсульстве отметили, что в аэропорту турецкого города находятся как минимум 300 граждан РФ, передает ТАСС.

Дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе рассказал «РИА Новости», что туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Что же касается авиаперевозчика, то он просто не отправил за россиянами самолет. Причины неизвестны.