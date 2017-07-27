Партийная молодежь «парламентской четверки» собирается обсудить тезисы предвыборной программы своих кандидатов в президенты в рамках форума «Территория смыслов на Клязьме». Планируется, что обсуждение пройдет во время пятой смены форума, которая посвящена политическому лидерству. С такой инициативой выступили представители КПРФ. Остальные думские партии, кроме «Справедливой России», отнеслись к предложению коммунистов скептически, но готовы совместно обсуждать будущие программные тезисы кандидатов, сообщили «Известиям» собеседники в «парламентской четверке».

По словам источника «Известий», близкого к руководству КПРФ, молодежное крыло партии намерено обсудить тезисы молодежной политики, которые могут войти в предвыборные программы кандидатов в президенты.

— Необходимо, чтобы партийные лидеры каждой из четырех представленных партий услышали голос своих молодых кадров о том, что будет нужно в последующие шесть лет молодым гражданам нашей страны, — рассказал собеседник «Известий».

Он подчеркнул, что для КПРФ важно не только обсудить, но и, возможно, сформировать общий проект обращения партийной молодежи к своим лидерам. В этом проекте, по его словам, могло бы говориться о том, что можно предложить избирателям на выборах 2018 года.

Официальные представители КПРФ подтвердили информацию об инициативе молодежного крыла.

— Нельзя сказать, что наши комсомольцы будут обсуждать только тезисы предвыборной программы кандидата от КПРФ. Они хотят призвать всех участников форума составить мнение о состоянии и положении молодежной политики в стране в целом. Однако мы считаем, что до старта кампании еще есть время, и поэтому пока рано спешить в этом деле, а тем более — брать на себя какие-то обязательства, — рассказал «Известиям» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По словам председателя координационного совета «Молодой гвардии «Единой России» Дениса Давыдова, участие и программа молодежных партийных организаций в форуме «Территория смыслов» обсуждались за два месяца до старта мероприятия и его повестка была согласована на теме «Счастье и KPI».

— Прежде чем обсуждать тезисы, хорошо бы дождаться выдвижения кандидатов. Но если предположить, что кандидат от ЕР будет выдвинут, мы бы хотели, чтобы он учитывал тезисы, которые мы уже транслировали в предвыборной программе ЕР 2016 года, а также — предложения, заявленные нами во время парламентских слушаний, посвященных молодежной политике, — сказал «Известиям» Денис Давыдов.

В ЛДПР «Известиям» заявили о готовности обсуждать с коллегами и экспертами тезисы предвыборной программы на «Территории смыслов», однако подчеркнули, что ранее уже поднимали этот вопрос с думской трибуны и инициировали для его рассмотрения слушания по молодежной политике.

— Молодежная политика в фокусе внимания ЛДПР со дня основания партии, и ей будет посвящен отдельный большой раздел предвыборной программы кандидата в президенты Владимира Жириновского. Базисом этого раздела могут стать и рекомендации, которые сформированы по итогам парламентских слушаний по молодежной политике, — рассказал «Известиям» председатель думского комитета по спорту, туризму и делам молодежи, куратор пропаганды ЛДПР Михаил Дегтярев.

При этом он подчеркнул, что рекомендации по итогам парламентских слушаний о молодежной политике могли бы стать основой тезисов предвыборных программ всех кандидатов в президенты.

В «Справедливой России» не стали комментировать возможность участия в инициируемой коммунистами дискуссии.

— Пока мы только формируем рабочую программу на форум «Территория смыслов на Клязьме». Молодежный кадровый резерв СР примет участие в работе всех площадок форума и будет участвовать в дебатах, — заявили «Известиям» в пресс-службе партии.

Эксперты уверены, что обсуждение предвыборных программ, которых еще не существует, — своеобразная попытка «аутсайдеров» президентской гонки включиться в повестку выборов.

— Для КПРФ это не только ранний старт в главных выборах страны, это еще возможность зацепить молодой электорат. Коммунисты поняли, что пожилые и зрелые избиратели готовы голосовать за стабильность, а вот в мегаполисах самыми активными может стать именно молодежь, — сказал «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Он подчеркнул, что обсуждение предвыборных программ гипотетических кандидатов не несет в себе какой-то конкретной задачи, кроме пропаганды. Партии хотят доказать электорату свою дееспособность.

— Эффективность этой работы пока можно оценить в лучшем случае на троечку. Тем не менее отказываться от работы с молодежью в преддверии предстоящих президентских выборов было бы неправильно, учитывая, что «молодежная явка» на этих выборах, скорее всего, будет выше, чем во время парламентских, не говоря уже про выборы региональные, — заявил «Известиям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Он уверен, что задача системной оппозиции сегодня состоит в том, чтобы не допустить ухода политически активной молодежи к несистемным силам.

— Думаю, что решение этой задачи выгодно не только партиям парламентской оппозиции, но и Кремлю. Хотя, разумеется, для властей важно выиграть конкуренцию в борьбе за молодежные голоса с любой существующей оппозицией, — добавил эксперт.