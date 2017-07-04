За незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если это нарушение было совершено группой лиц по предварительному сговору, виновным будет грозить до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок. Это следует из поправок в Уголовный кодекс РФ, которые 4 июля рекомендовал депутатам принять в первом чтении думский комитет по госстроительству и законодательству.

Законопроект внесли в Госдуму месяц назад главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они предложили дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» (сейчас это это признается административным правонарушением). По ней штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы до четырех лет будет грозить за выдачу более двух бюллетеней для голосования в одни руки. Наказание будет ждать и членов комиссий, которые предоставят кому-либо возможность три и более раз проголосовать за другого избирателя. А для избирателей, которые примут участие в «карусели», предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо заключение на срок до четырех лет. Если же будет доказано, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, ее участникам будет грозить до пяти лет заключения либо штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. В заключении комитета на законопроект уже отмечено противоречие: получилось, что за состав преступления с отягчающими обстоятельствами полагается меньший штраф, чем без них. Однако эти детали парламентарии рассчитывают поправить во втором чтении.

Ранее Андрей Клишас объяснял необходимость внесения поправок тем, что сейчас уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность, напомнил он. Павел Крашенинников ранее отмечал, что наказание будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто незаконно голосовал.

Планируется, что Госдума рассмотрит этот законопроект на пленарном заседании 7 июля.