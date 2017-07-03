Эксперты ожидают значительный уровень конкурентности на губернаторских выборах в Севастополе, в Бурятии и в Ярославской области. По мнению политологов, это может быть связано с большой вероятностью активной кампании оппозиционных кандидатов на фоне протестных настроений. Такие оценки содержатся в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Известия». В Свердловской области конкуренция тоже может оказаться значительной, если на выборах будет зарегистрирован мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (выдвинут от партии «Яблоко»). Эксперты считают, что запрос на обновление и работу политической системы в автоматическом режиме важен и обществу, и власти.

10 сентября жители 16 субъектов РФ будут выбирать глав своих регионов. В докладе АПЭК речь идет о трендах новой политической реальности, в которой пройдет осенняя кампания. По мнению экспертов, главный из этих трендов — повышение политической конкуренции, которую авторы доклада разделили на несколько уровней.

Уровни конкуренции

Самый высокий уровень политической конкуренции назван «потенциально значительным». Ему присущи такие черты, как жесткие избирательные кампании оппонентов, наличие протестных настроений в регионе и определенные сложности при прохождении муниципального фильтра. К числу регионов с подобным уровнем конкуренции в АПЭК отнесли Республику Бурятия, Севастополь и Ярославскую область. Так, в Бурятии от КПРФ баллотируется сенатор Вячеслав Мархаев, который, как считают авторы доклада, может стать «центром притяжения» для ряда представителей региональных элит. В Ярославской области недовольство старых региональных элит накладывается на активную кампанию с большим числом оппозиционных кандидатов, в том числе обладающих узнаваемостью на региональном уровне. А в Севастополе оппозиция может попытаться сыграть на протестных настроениях, связанных с недовольством проектом нового генплана города (врио севастопольского губернатора Дмитрий Овсянников даже вынужден был приостановить разработку этого документа).

Средний уровень политической конкуренции авторы доклада назвали «существенным». По мнению экспертов АПЭК, на этом уровне часть оппозиционных кандидатов рассчитывает привлечь не только свой ядерный электорат. Однако серьезных рисков это не создает. Такая ситуация, по мнению экспертов, наблюдается в Свердловской (при нерегистрации Евгения Ройзмана), Кировской, Рязанской и Саратовской областях, а также в Республике Карелия.

Последний уровень конкуренции — «умеренный» — предполагает доминирование идущего на выборы главы региона. В докладе АПЭК этому уровню соответствует большинство российских регионов, например, Белгородская, Калининградская, Новгородская и Томская области, а также республики Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Пермский край.

— В 2017 году старые закономерности губернаторских кампаний сочетаются с новыми тенденциями. Если продолжать использовать практики ручного управления в преодолении муниципального фильтра, то никто из игроков не будет его воспринимать как обязательную для всех институциональную процедуру, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

В качестве примера эксперт привел стандартную для многих субъектов РФ ситуацию, когда кандидат известен и популярен, но не сформировал муниципальную коалицию, необходимую для преодоления фильтра, и ему под влиянием губернатора эту коалицию «доформировывают».

— «Новая нормальность», о которой мы говорим, состоит в том, чтобы все механизмы стали органичными, не требовали вмешательства Кремля и ручного управления. Так я понимаю логику власти сегодня, — сказал Орлов.

Среди прочих тенденций в докладе эксперты отмечают и сужение поля агрессивного противостояния действующему главе региона. В такой ситуации ряд парламентских оппозиционных партий может де-факто вступать в коалицию с врио главы региона.

«Один из ярких примеров — Марий Эл, где врио главы республики Александр Евстифеев был приглашен на конференцию КПРФ и был поддержан руководителями регионального отделения партии», — говорится в тексте доклада.

Также современной тенденцией, как считают эксперты, стало и появление «нулевого тура». Так авторы доклада называют период информационных атак между назначением врио губернатора и началом его избирательной кампании. В этот период кандидат от ЕР вынужден в том числе и идти на уступки региональной элите. «Нулевым туром» фактически становится период праймериз кандидатов в губернаторы от ЕР, когда основной претендент проводит встречи с представителями партии.

Мнение экспертов

Глава лаборатории региональной политики ЭИСИ Андрей Колядин, комментируя доклад для «Известий», сконцентрировал внимание на Севастополе, где фактически конкуренция была на старте («нулевой этап»), но позже завершилась межэлитными договоренностями.

— В Севастополе врио губернатора Дмитрий Овсянников взял в команду своего основного конкурента Олега Николаева, представителя Партии роста. Было принято решение предложить ему возглавить корпорацию [развития] Крыма, и он стал работать вместе с Овсянниковым, чтобы сделать Севастополь лучше. При этом он решил, что не будет участвовать в выборах (это межэлитные договоренности), но кампания будет яркой и шумной, потому что там традиционно борются со всеми, — заявил «Известиям» Андрей Колядин.

Эксперт уточнил, что это не означает примат межэлитных договоренностей. Он подчеркнул, что запрос на обновление — общая тенденция по стране. Этого ждет и общество, и государство.

Член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов в свою очередь отметил, что делать выводы об уровне конкурентности губернаторских кампаний пока рано.

— Реальный уровень конкуренции станет понятен после определения состава участников выборов и завершения этапа регистрации, — сказал он. — Пока это беспредметный разговор.

Конкуренция на «нулевом этапе» праймериз, равно как и межэлитные договоренности, — ситуация, характерная не только для России, но и для США в ходе выборов губернаторов. Об этом в беседе с «Известиями» напомнил президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. При этом он подчеркнул, что конкуренция на этапе праймериз в Штатах не носит формального характера.

— В США, как правило, существует реальная конкуренция, — отметил эксперт. — Даже в ситуации, когда штат является традиционно демократическим или республиканским, партии всё равно выдвигают своих кандидатов. Даже если у них немного шансов победить, им важно удерживать свою электоральную нишу. Действительно, бывают сговоры и размены, например, во время выборов губернатора штата Иллинойс в 2014-м произошел размен между республиканцами и демократами. Последние «слили» губернаторские выборы республиканцам, но в обмен получили беспроблемные выборы мэра Чикаго, — сказал «Известиям» Евгений Минченко.

Эксперт полагает, что ситуация, когда базовой моделью на губернаторских выборах является предварительная договоренность элит, стратегически вредна.

— Отсутствие реальной конкуренции создает проблемы с подготовкой кадров как для партии власти, так и для оппозиции: не появляется стимула выращивать более квалифицированные кадры, — сказал он.

Напомним, регистрация кандидатов в губернаторы завершится в середине июля. Именно тогда станет известно, кто из игроков смог преодолеть муниципальный фильтр и выйти в финал предвыборного марафона.