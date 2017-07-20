Новая кадровая политика может стать одной из тем президентской избирательной кампании 2018 года. Об этом «Известиям» рассказали три собеседника, близкие к администрации президента (АП). Источники утверждают, что речь идет о пересмотре кадровых требований, повышении квалификации управленцев всех уровней власти, а также об открытии новых карьерных лифтов, в том числе и для представителей системной оппозиции.

Тема изменений в госуправлении и работе с кадровым составом «уже есть во внутренней повестке Администрации президента», утверждает один из источников «Известий», это может стать одной из ключевых тем предвыборной повестки. Задача — максимально задействовать активных управленцев, в том числе из партий парламентской оппозиции, говорит другой собеседник «Известий». По его словам, о запуске новой кадровой политики будет объявлено летом, в качестве темы избирательной кампании проект презентуют в декабре, а после президентских выборов набор новых госуправленцев продолжится.

Роль РАНХиГС в подготовке кадров

В рамках общей ставки на кадры в 2017 году была качественно дополнена президентская программа подготовки госслужащих на базе РАНХиГС, отмечает другой источник «Известий». Эта программа, по которой обучается единовременно 50 человек, включает деловые управленческие игры, круглые столы со свободной формой обсуждения в коллегиальном формате. Об этом «Известиям» рассказали глава направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков, который читал курс лекций по концепции развития человеческого капитала, и управляющий партнер компании Bright Capital, владелец одной из крупнейших венчурных компаний Борис Рябов, также выступивший в роли лектора.

— Это очень интересные лекции, где можно задавать любые вопросы про состояние экономики, некие прогнозы — от консервативных до футуристических. Подобная, хоть и проектная, работа значительно расширяет сознание, так как связана с моделированием будущего, — рассказал «Известиям» вице-губернатор Челябинской области, участник программы РАНХиГС Руслан Гаттаров.

Несколько участников программы сообщили «Известиям», что следующая осенняя сессия в виде стажировки пройдет в Калининграде, а затем во Франции. Собеседник «Известий», близкий к АП, подчеркивает, что если несколько лет назад в кадровый резерв отбирали людей, зарекомендовавших себя как хороших специалистов, то теперь ставка делается на дополнительное повышение квалификации, учебу и последующее назначение.

Мнения экспертов

Новая кадровая политика — это вопрос не только осенних выборов, заявил «Известиям» политолог Сергей Зверев. Он подчеркнул, что страта госуправленцев хотя и сравнительно невелика, но охватывает большое число взаимосвязей и людей, так что от региональных руководителей многое зависит. Эксперт добавил, что «это будет озвучено и в президентской кампании».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с «Известиями» отметил, что смена поколений в системе госуправления — одна из важнейших задач следующей президентской легислатуры, наряду с изменением структуры экономики и территориальным развитием страны.

— Эта работа идет уже сейчас, мы видим смену поколений в губернаторском корпусе и в исполнительной власти, — отметил он. — Средний период наиболее продуктивной профессиональной деятельности поколения — 25–30 лет, а новой российской государственности — 26, так что это вопрос и политический, и идеологический, и эволюционный. На высшие должности должны приходить новые люди, представители нового поколения, которые имеют необходимые качества и навыки для эффективной работы на благо страны. И безусловно, должна быть система поиска, отбора, подготовки кадров, повышения компетенции и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне, и в исполнительной и законодательной власти, и в третьем секторе.

Кадровый резерв президента общей численностью 500 человек был создан в 2009 году. Из президентского резерва — ряд видных назначенцев этого года, например, врио губернаторов Рязанской, Новгородской областей и Бурятии — Николай Любимов, Андрей Никитин, Алексей Цыденов. Источник «Известий» в АП в связи с этим говорил в феврале о ставке на президентский резерв как один из основных (хотя и не единственный) источников кадров.