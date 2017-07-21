«Единая Россия» (ЕР) выделила почти 600 млн рублей на оказание финансовой поддержки своим региональным отделениям в рамках избирательной кампании 2017 года. Средства будут направлены на реализацию предвыборной стратегии партии на выборах губернатора, депутатов муниципального и регионального значения. Кроме этого, для оказания медийной поддержки однопартийцев единороссы готовятся отправить в регионы порядка 40 известных депутатов. Об этом «Известиям» рассказал секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

Собеседники «Известий» в партии отмечают, что решение о спонсировании региональных отделений способствует тому, чтобы единороссы на местах перестали искать средства для финансирования свой избирательной кампании. В то же время Сергей Неверов утверждает, что для партии является приоритетным «обеспечение максимальной прозрачности финансирования избирательной кампании».

Возможность спонсировать региональные избирательные кампании появилась у «Единой России» после выборов депутатов Госдумы в 2016 году. Парламентские партии получают бюджетное финансирование, размер которого напрямую зависит от числа полученных голосов. С 2017 года ЕР получает 5,6 млрд рублей, что на 2,61 млрд больше, чем в предыдущие годы. Дополнительные средства и было решено передать в регионы.

— Это наше принципиальное решение, у нас есть возможность сделать это за счет тех средств, что мы как партия получаем по итогам выборов в Государственную Думу, а также за счет средств, получаемых от жертвователей, — рассказал «Известиям» секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов, отметив, что вся финансовая отчетность партии регулярно публикуется Центризбиркомом.

По данным ЦИК РФ, за 2016 год партия израсходовала на свою деятельность 8,15 млрд рублей, при этом общий объем поступлений в партийный бюджет оказался на 800 млн больше. Их основными источниками стали госфинансирование (3,5 млрд рублей), пожертвования (4,07 млрд рублей), а также членские взносы (227,5 млн рублей).

Сергей Неверов подчеркнул, что из-за особенностей законодательства партия может профинансировать региональный избирательный фонд только частично. Речь идет о предельной сумме, которую может перевести одно юридическое лицом на агитационную и предвыборную кампанию.

— В некоторых случаях доходит до 50% от предельного размера расходования денежных средств избирательного фонда, — пояснил он «Известиям».

К примеру, на выборы главы Севастополя единороссы выделили 50 млн рублей — ровно половину допустимого избирательного фонда кандидата. Такая же сумма выделена и на выборы главы Республики Удмуртия.

Финансовая помощь региональным отделениям ЕР на выборы депутатов заксобраний колеблется в диапазоне от 50 тыс. рублей в отделение Сахалинской области до 20 млн в республику Северная Осетия, отметил Сергей Неверов. На выборы депутатов в административных центрах было выделено от 5 до 25 млн рублей. Самая большая сумма выделена омскому отделению — 25 млн рублей.

Секретарь генсовета ЕР пояснил, что выделенные деньги пойдут на утвержденные предвыборные стратегии региональных отделений, которые были согласованы с федеральным руководством партии. Координировать финансовые расходы и соответствие стратегиям «Единая Россия» планирует с помощью руководителей межрегиональных координационных советов.

При этом Сергей Неверов отметил, что кроме финансовой помощи в регионы направятся и известные депутаты-единороссы, которые должны своим присутствием помочь региональным отделениям в проведении «различных мероприятий». По его словам, регионы пригласили около 40 известных парламентариев, в том числе и самого Сергея Неверова.

Эксперты считают, что выделенных денег для покрытия всех затрат региональных отделений может оказаться недостаточно, но расценивают этот шаг как политически значимый.

— Региональным партийцам такая финансовая помощь дает свободу от беготни за средствами — не надо искать их путем сложных договоренностей со спонсорами. Это политический верный шаг, так как он позволяет единороссам действовать более независимо от региональных жертвователей, — рассказал «Известиям» президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Крутов.

При этом эксперт подчеркнул, что такой метод способствует более четкой партийной субординации, так как ЕР обеспечивает отделения средствами на политическую и предвыборную деятельность и может предъявлять к ним соответствующие требования.

По мнению директора Фонда свободных выборов Романа Смирнова, финансовая помощь партийного центра региональным отделениям «Единой России» имеет как положительные, так и отрицательные моменты.

— Конечно, это обеспечивает более независимое поведение региональных партийцев, которым не надо заниматься поиском средств. Это защищает партию от предвыборных договоренностей с сомнительными лицами, которые часто превращаются в политические скандалы, — сказал «Известиям» Роман Смирнов.

При этом эксперт отметил, что отказ от поиска спонсоров может иметь и скрытый негативный эффект: когда кандидат на выборную должность не ищет источники финансирования, он становится слишком отдаленным от различных элитных групп, что сильно ограничивает его взаимодействие с ними в будущем.